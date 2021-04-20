美警告倘納瓦爾尼去世 俄「有後果」

俄反對派擬周三全國示威

歐美周日皆為納瓦爾尼的處境發聲，歐盟外長會議昨亦討論此事。美國國家安全顧問蘇利文周日警告克宮說：「若納瓦爾尼死了，會有後果。」

歐盟外交及安全政策高級代表博雷利直指囚禁納瓦爾尼具政治目的，俄當局須為其安全與健康負責。 德國外長馬斯呼籲馬上給予納瓦爾尼充分治療；法國外長勒德里昂則警告對俄羅斯擴大制裁。

俄報復逐20捷克使館職員

44歲納瓦爾尼被指違反緩刑條件，於2月被判囚兩年半。他在獄中表示嚴重背痛，腿部失去知覺，因不滿獄方未提供適當治療，上月底絕食抗議至今。醫生指納瓦爾尼的鉀含量急劇飈升，是腎功能衰竭迹象，並可致心跳停止，「可能隨時死亡」。

另外，俄羅斯克里姆林宮昨譴責捷克驅逐18名駐布拉格的俄國大使館職員，是「挑釁、不友善」行動。俄國外交部周日傳召捷克大使提出強烈抗議，並報復宣布20名捷克駐俄大使館職員為「不受歡迎人物」，須於周一深夜前出境。捷克上周六指控俄國情報機構涉及2014年該國東部火藥庫爆炸，18名大使館職員為俄國情報特務。

（衛報/法新社/時代雜誌）