抗疫鬆懈 傲慢民粹官僚製危機

多聚眾活動無戴口罩 如平行時空

今年2月中印度疫情紓緩，由去年9月高峰平均日增逾9.3萬宗確診減至1.1萬宗，7天平均單日死亡人數亦減至100人以下。3月初，衛生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）就宣布國家進入疫情「尾聲」，而早在2月底，當局已宣布舉行5邦議會選舉，投票從3月27日開始持續超過一個月，競選活動在沒有社交距離等限制措施下全面展開。3月中，印度板球理事會容許超過13萬名球迷到體育館，觀看印度對英格蘭的兩場國際球賽，入場者大部分沒戴口罩。

結果不足一個月，印度疫情爆發式反彈，4月中全國平均每日新增逾10萬宗確診，近日持續創下確診和死亡人數新高。印度目前醫療系統瀕臨崩潰，病牀、藥物、氧氣及檢測均不足，新冠患者家屬被迫購買貴價黑市藥。縱使該國已加緊疫苗接種，但迄今只有約1620萬人完成，佔13億人口僅1.2%，但疫苗卻不足。全球最大疫苗製造商、印度血清研究所表示，由於資金不足無法擴大產能，6月前無法增加供應，惟路透社昨日引述消息指政府將答允向其提供300億盧比（約31億港元），以擴大疫苗產能。

不過，印度每晚仍舉行板球賽、成千上萬支持者跟隨其領袖參加選舉集會，並出席大型印度教盛會「大壺節」，BBC形容當地人彷彿活在平行時空。

專家認為，政府在處理第二波疫情上徹底犯錯，吹噓抗疫上的「優越論」—人口較年輕、天然免疫、農村人口多，且過早宣稱成功抗疫。彭博社專欄作家沙馬（Mihir Sharma）說：「印度官方傲慢、過度民族主義、民粹主義、大量的官僚無能，共同造成了一場危機。」

感染率跌減意欲 接種疫苗進度慢

第二波疫情加劇亦由於民眾過於鬆懈，例如出席婚禮和社交聚會，政府亦容許政治集會和宗教聚會。印度1月中展開疫苗接種，但其後因感染率下降，接種人數就開始減少，令接種進度緩慢。印度阿育王大學物理及生物系教授梅農（Gautam Menon）稱，第二波疫情可能無可避免，但印度可推遲其發生及減低影響。他指出，印度應如其他國家般在1月時開始仔細作基因組監察以偵測變種病毒，「我們2月已從報道中得知馬哈拉施特拉邦出現新變種病毒，但當局最初否認」。許多專家預計印度還會有更多波疫情出現。

（BBC）

（抗疫新階段）