印度雙變病毒肆虐 確診死亡雙破頂 單日逾27萬宗新症 英揆取消到訪

新德里封城6天

印度周一公布過去24小時新增273,810宗確診，再次打破全球國家的單日新增個案紀錄，該國至今累計超過1500萬人確診，繼續追近最多人確診的美國；印度單日新增死亡人數周一亦破紀錄達1619人，累計178,769人。《印度斯坦時報》報道，截至4月2日為止的60天，雙重變種病毒B.1.617的個案佔所有上報個案的24%，是所有新冠變種病毒種類之冠，其次是英國發現的B.1.1.7變種（13%）。不過，近期B.1.617佔上報總數的比例急速擴大，單以4月1日計算，已佔總數的約52%，在西部重災區馬哈拉施特拉邦，六成個案都屬於雙重變種病毒。當地醫療體系瀕臨崩潰，除了病牀不足，藥物和氧氣都不夠，首都新德里昨宣布晚上起封城6天。

雙重變種病毒不但肆虐印度國內，海外亦發現多宗個案。英國政府表示，至今已發現77宗源自印度的雙重變種病毒個案。公共衛生部（PHE）顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，當局現時將這種變種病毒列為「受調查的變種」（variant under investigation），若證明它的傳染性增加、更可能導致重症或能減低疫苗的保護力，就會將它列為最高級別的「受關注的變種」（variant of concern），當局正每天密切監測。她表示，在英國發現的絕大部分B.1.617個案都來自印度，正了解有否出現社區傳播。首相約翰遜原定下周訪問印度，但唐寧街昨表示鑑於當前疫情，首相無法下周前往印度，本月稍後會與印度總理莫迪對話，啟動兩國未來伙伴關係的計劃，期望兩人今年能親身會晤。約翰遜最初計劃1月出訪印度，但當時因英國疫情嚴重全國封城，被迫押後行程。

暫10國現雙變病毒

印度政府表示，全球目前有10個國家發現源自印度的變種病毒個案，包括美國、比利時和以色列，其中美國三藩市灣區早前發現5宗個案，以色列也從7名沒有接種新冠疫苗的抵境者身上發現源自印度的變種病毒。目前新冠疫苗接種率領先各國的以色列，其「抗疫沙皇」阿什（Nachman Ash）對印度變種病毒表示憂慮，形容該變種展示出「一些壞的徵兆」，包括初步迹象顯示病毒有「抗疫苗性」，呼籲以色列人不要自滿，在室內或人多地方要繼續戴口罩。

（路透社/金融時報/以色列時報）

（抗疫新階段）