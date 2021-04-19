納瓦爾尼絕食3周 醫生：隨時沒命

44歲的納瓦爾尼在2月被裁定違反2014年挪用公款案的緩刑條件罪成，遭送至位於弗拉基米爾地區的城鎮波克羅夫（Pokrov）監獄服刑兩年半，他因不滿獄方未有為他的大腿神經麻痹和背痛提供適當治療，於上月31日起展開絕食抗議。納瓦爾尼的私人醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）和其他3名醫生，包括心臟科醫生阿希赫明（Yaroslav Ashikhmin），去信要求獄方立即批准他們探望納瓦爾尼，並為他檢查。阿希赫明上周六（17日）在facebook發文表示，納瓦爾尼家人提供的檢測報告顯示，納瓦爾尼的腎功能受損，並有高血鉀，應送進加護病房治療，「我們的病人隨時有可能沒命，致命性心律不整的情况隨時可能發生」。

信中指出，血鉀濃度每公升一般高於6毫摩爾（mmol/L）就需要立即治療，醫生表示納瓦爾尼驗血結果顯示，其血鉀水平每公升達7.1毫摩爾。

（法新社）