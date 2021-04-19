英報：英艦下月駛往黑海 支持烏克蘭

航母戰鬥群配F-35B戰機

報道指出，隸屬英國皇家海軍「伊利沙伯女王」號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦戰鬥群的一艘配備反空導彈驅逐艦Type 45、一艘反潛護衛艦Type 23，將率先離開地中海的旗艦主隊，航向土耳其分割歐、亞大陸的博斯普魯斯海峽進入黑海。皇家空軍的一組F-35B「閃電」（Lightning）隱形戰機、一組「默林」（Merlin）反潛直升機則在「伊利沙伯女王」號上，為支援黑海的艦艇整裝待發。 英國國防部沒有回應上述報道。

隨着數以萬計俄軍部署於親俄分離武裝勢力盤踞的烏克蘭東部邊境及克里米亞，基輔近日與莫斯科關係轉趨緊張，引起國際關注。法、德兩國領袖上周五皆宣布支持烏克蘭總統澤連斯基，敦促俄國快速撤軍。華府曾考慮未來數周派遣兩艘軍艦到黑海，以示支持烏克蘭，但為避跟俄國正面交鋒，恐令局勢不可收拾，而於日前放棄。

法國總統馬克龍在將於周日播出的美國哥倫比亞廣播公司專訪稱，國際社會須「與俄羅斯劃清界線」，各國須準備對「不可接受的行為」實施制裁。

馬克龍：各國須準備制裁俄國

另外，俄國聯邦安全局上周五拘捕了烏克蘭駐聖彼得堡總領事館外交官索松尤克（Alexander Sosonyuk），指他意圖獲取俄國敏感資料。俄外交部翌日表示傳召了烏克蘭駐俄代辦，告訴他該外交官會被扣留一段時間，但會於周一（19日）計起的72小時內離境。烏克蘭外交部否認指控，抗議俄方非法拘留外交官，表示將驅逐一名俄國高級外交官。

（路透社/法新社/彭博社）