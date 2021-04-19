捷克逐18俄外交官 涉炸軍火庫 俄否認指控 威脅報復

搜捕兩俄男 與毒害英雙面諜案疑犯同名

捷克總理巴比什上周六宣布，限上述18名俄羅斯外交人員於48小時內離境，因他4月16日獲悉捷克情報機關掌握「明確證據」，確認他們是隸屬俄軍總參情報部情報總局（GRU）、俄羅斯外國情報局（SVR）的特工，而且涉及2014年火藥庫爆炸案。當年10月16日，捷克東部村弗爾貝季采（Vrbetice）附近一個儲藏58噸火藥的倉庫爆炸，向軍方租用該倉庫的兩名私人公司員工人身亡。之後數月，再有涉及98噸火藥發生大爆炸。

捷克警方同日宣布，正搜捕兩名牽涉「嚴重罪行」的男子，二人所持俄國護照的姓名分別為「彼得羅夫」（Alexander Petrov）與「博希羅夫」（Ruslan Boshirov）。俄羅斯前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）父女2018年3月身中神經毒劑「諾維喬克」一案，兩名被指涉案的俄國軍事情報員疑犯，姓名正與此相同。警方稱二人在弗爾貝季采爆炸案事發前6天曾到過當地，但未清楚說明是否涉及該案。

路透：俄捷自鐵幕倒下以來最大爭執

俄羅斯外交部發言人回應表示：「布拉格非常了解搬弄這類詭計會發生什麼。」俄國聯邦委員會（國會上議院）國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫指摘布拉格的說法荒唐，主張俄國應作出合乎比例的回應。他點出，捷克是俄羅斯天然氣的買家，沒理由損害那良好貿易關係。

捷克署理外長哈馬切克稱，爆炸事件「從根本上破壞了捷克與俄羅斯的關係」，當前情况跟斯克里帕爾中毒案後相似（當年俄國否認涉事，引發英俄互相報復驅逐約300名外交官）。他表示已傳召俄國大使告知驅逐決定，並取消自己原定訪俄洽購俄製新冠疫苗「衛星V」的行程。

路透社稱此為捷克與俄羅斯自1989年共產鐵幕倒下以來最大爭執。

（路透社/彭博社/RT/莫斯科時報）