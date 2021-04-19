印度確診新高 疫苗短缺威脅全球

單日錄逾26萬宗新病例

印度有最少5邦的疫苗供應嚴重短缺。其中奧里薩邦（Odisha）有近700個疫苗接種中心因疫苗短缺而關閉，疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦，部分地區要暫停接種計劃。旁遮普邦有衛生官員上周向美國有線新聞網絡（CNN）稱，該邦僅餘約45萬劑牛津-阿斯利康疫苗、3萬劑印度研發的Covaxin，但該邦目標是每日為最少10萬人接種。

旨在確保公平分配新冠病毒疫苗的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）3月25日發聲明，指SII在3月及4月的疫苗交付因印度要滿足國內急增的需求而有延誤。印度政府上周日（11日）亦下令，禁止出口可用於治療新冠病毒肺炎的抗病毒藥物瑞德西韋及此藥的活性藥物成分（API）。

至於即將舉辦東京奧運的日本仍受疫情困擾，疫苗擔當大臣河野太郎周日接受富士電視台訪問時表示，美國輝瑞藥廠行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）已答應首相菅義偉的要求，提供更多BioNTech-輝瑞疫苗給日本。路透社指，菅義偉上周六（17日）在為期3天訪問美國華盛頓行程的最後一日，致電聯絡艾伯樂時提出有關要求。河野太河未有透露向輝瑞尋求取得的額外疫苗具體數量，但表示日本將在9月底前獲得足夠疫苗，為所有16歲以上民眾注射，而目前日本僅批准使用BioNTech疫苗。

（CNN/路透社）

（抗疫新階段）