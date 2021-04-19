斷交5年尋修補關係 沙特伊朗辦首輪談判

【明報專訊】《金融時報》昨日引述3名收到相關簡報的官員報道，沙特阿拉伯和伊朗的高官本月在伊拉克首都巴格達舉行首輪直接談判，相信是兩國斷交5年以來首次重要政治對話，旨在尋求修補兩國關係。消息指這次談判由3月訪問沙特的伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）牽線，預期未來一周會有另一輪談判。報道形容，這次談判象徵拜登入主白宮後開始改變地區動態。
伊拉克牽線 拜登上台推動地區變局
報道引述的官員指兩國首輪談判在本月9日舉行，沙特派出情報主管哈利德（Khalid bin Ali al-Humaidan）率團赴會。該官員稱，談判安排速度加快是因美國加快跟伊朗（間接）談判，以及胡塞武裝的攻擊。面對拜登政府就沙特傳媒人卡舒吉遇害的施壓，沙特王儲穆罕默德也採取措施以討好拜登政府。其一例子是利雅得近期表態願結束在也門針對胡塞的戰爭，但胡塞武裝持續攻擊沙特城市和石油基建。
有沙特高官否認曾跟伊朗談判，伊拉克和伊朗政府也未置評。但有伊拉克高官和一名外國外交官確認談判屬實，前者更指巴格達也促進伊朗跟埃及和約旦各自的「通訊渠道」，「總理非常樂於發揮私人作用，令伊拉克變成地區對立大國的橋樑……這符合伊拉克的利益」。
自伊拉克戰爭和阿拉伯之春後，利雅得早已顧忌德黑蘭在地區影響力的增長。2016年初，伊朗有示威者洗劫沙特駐德黑蘭大使館，抗議沙特處決什葉派教士。儘管伊朗最高領袖哈梅內伊和總統魯哈尼譴責事件，但沙特宣布跟伊朗斷交，甚至斷絕兩地往來（朝覲聖城除外）。
（金融時報）
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