斷交5年尋修補關係 沙特伊朗辦首輪談判

伊拉克牽線 拜登上台推動地區變局

報道引述的官員指兩國首輪談判在本月9日舉行，沙特派出情報主管哈利德（Khalid bin Ali al-Humaidan）率團赴會。該官員稱，談判安排速度加快是因美國加快跟伊朗（間接）談判，以及胡塞武裝的攻擊。面對拜登政府就沙特傳媒人卡舒吉遇害的施壓，沙特王儲穆罕默德也採取措施以討好拜登政府。其一例子是利雅得近期表態願結束在也門針對胡塞的戰爭，但胡塞武裝持續攻擊沙特城市和石油基建。

有沙特高官否認曾跟伊朗談判，伊拉克和伊朗政府也未置評。但有伊拉克高官和一名外國外交官確認談判屬實，前者更指巴格達也促進伊朗跟埃及和約旦各自的「通訊渠道」，「總理非常樂於發揮私人作用，令伊拉克變成地區對立大國的橋樑……這符合伊拉克的利益」。

自伊拉克戰爭和阿拉伯之春後，利雅得早已顧忌德黑蘭在地區影響力的增長。2016年初，伊朗有示威者洗劫沙特駐德黑蘭大使館，抗議沙特處決什葉派教士。儘管伊朗最高領袖哈梅內伊和總統魯哈尼譴責事件，但沙特宣布跟伊朗斷交，甚至斷絕兩地往來（朝覲聖城除外）。

（金融時報）