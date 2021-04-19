涉出手破壞核談判 以國恐「贏小失大」

以色列官方迄今無直接認責，但以國匿名官員罕有接受當地傳媒引述，承認是由摩薩德所為。曾任以國國家安全委員會伊朗部門主管的古贊斯基（Yoel Guzansky）向《華盛頓郵報》稱，這形同非官方認責——如果認責官員有獲授權，以色列是刻意標明跟襲擊的聯繫，以從伊朗和美國身上取得什麼，但如果非獲授權，則是違反安全規定的問題。

「戰術成功 戰略失敗」

《耶郵》情報分析師鮑勃（Yonah Jeremy Bob）警告以方此舉或弄巧反拙。他解釋，無論是誰發動針對伊朗核設施，離不開兩大目標：一是推遲伊朗核項目急速取得進展（據報納坦茲的離心機最少未來9個月無法使用），二是剔除伊朗面對美國等的談判籌碼，令華府毋須急於重回2015年核協議又或可取得重大讓步。

然而，伊朗在核事故後宣稱要提煉六成濃度的濃縮鈾，似是要打破這種盤算。鮑勃指《耶郵》的重要信息來源質疑德黑蘭只是裝腔作勢，但國際原子能機構最新確認伊朗在這樣做，這反映以方攻擊行動非但未予華府更多時間和籌碼，反令拜登政府更有時間上的迫切感，擔心再有新的蓄意破壞行動破壞其既定計劃。他形容，這意味着攻擊行動也許在破壞核設施上收到效果，但論以國政府的更廣泛政策目標，即推動美國花更多時間務求達成更強硬協議，則未必能達成，如果屬實，這次行動就變成「戰術上成功，但戰略上失敗」。

明報記者