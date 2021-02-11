伊朗公布炸核設施疑犯身分 曾言增濃縮鈾濃度回應以色列破壞 IAEA證開展程序

指43歲疑犯逃出國

國營電視台報道指卡里米在伊朗城市卡尚（Kashan）出生，但未有交代他如何進入納坦茲這座伊朗其中一個保安最嚴密的設施。該報道又發放一幅看似為國際刑警（INTERPOL）對卡里米發出的紅色通緝令，當中列出他曾到訪的國家，包括阿聯酋、肯尼亞、埃塞俄比亞、卡塔爾和土耳其等。電視台當晚再報道，指卡里米或不是單獨犯案。

據有美國和以色列傳媒的消息來源未明的報道指出，納坦茲的主要和後備電纜被一枚150公斤重的炸彈炸毁；有官員周二表示爆炸破壞了數以千計的離心機，而核設施前一天才啟用新型的IR-5和IR-6離心機。伊朗電視台上周六亦播放納坦茲核設施職員的訪問片段，有員工表示所聽到的聲音代表機器正常運作，而他們正努力修復所有受影響的離心機，但未知訪問是何時拍攝。

報道展示疑似國際刑警「紅通」

國際刑警被問及卡里米是否在紅色通緝令之上時，稱不能確認他是否在該名單上；國際刑警除非在特別情况及獲相關會員國同意，否則不會就特定案件及人士評論。至於其網頁上則未見國際刑警對任何名為「Reza Karimi」的人士發出紅色通緝令。

納坦茲核設施遇襲後，伊朗上周五（16日）已開始將濃縮鈾濃度提升至60%，英國廣播公司（BBC）報道，伊朗總統魯哈尼稱提高濃度是要報復核設施遇襲一事。國際原子能機構（IAEA）前日亦確認伊朗已開始有關程序，而據伊朗所指，濃度為55.3%。

伊朗核設施破壞事件，發生於伊朗和核協議簽署國在維也納舉行會議之際；會議目標是尋求令美國重返核協議，美國亦有代表「間接」參與。曾任奧巴馬政府國家安全委員會（NSC）大殺傷力武器專家的薩莫雷（Gary Samore）分析認為，伊朗相信其濃縮鈾活動在談判上能發揮作用，提高談判籌碼，但納坦茲部分設施被毁，未來一段時間不能運作，因此宣布提高濃縮鈾提煉濃度作為彌補。至於伊朗談判代表、副外長阿拉克奇（Abbas Araghchi）上周六稱似乎一個新協議開始成型，各方開始有一個共同目標，但他亦警告仍有很多分歧要解決。

（以色列時報/BBC/華爾街日報/路透社/法新社）