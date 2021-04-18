子孫訣別菲臘親王 女王獨站送夫入土

威廉哈里教堂內對坐 離開時有交談

喪禮於當地時間下午3時正式開始，儀式全長約50分鐘。菲臘親王的靈柩覆蓋公爵旗，有代表其丹麥血統、愛丁堡公爵封號和蒙巴頓家族的紋飾。旗上擺放了英國海軍高級上將軍帽與海軍軍官佩劍。儀式開始前，靈柩由其生前有份設計的越野路華（Land Rover）移送到聖喬治教堂，其間王儲查理斯與妹妹安妮公主率兩弟安德魯和愛德華等，穿著佩戴勳章燕尾西服的王室男成員，緊隨靈車步往教堂。威廉和哈里未有並行，教堂內亦被安排對坐，離開時曾有交談。

儀式由溫莎教長與坎特伯雷大主教二人主持。4人合唱團高唱了代表公爵曾服役海軍的《Eternal Father》等，以國歌結束。94歲的女王在喪夫後首度露面，與其他女眷一樣頭戴黑紗，站立時似較平日稍為佝僂。在儀式期間她獨坐於靈柩左側前方，查理斯夫婦對面。她最後獨自佇立目送靈柩降下教堂內的皇家墓穴。

因應控疫措施，喪禮人數由原定800人銳減至30人，曾令王室大傷腦筋。結果出席者以王家至親為主，包括4名子女、及8名孫兒女及其配偶，已故瑪嘉烈公主的一子一女和女婿。菲臘親王方面的親戚，有來自德國的3名晚輩，以及菲臘親王的表侄新抱（舅父蒙巴頓將軍的孫媳）。哈里之妻梅根因懷孕，遵醫生吩咐與其子阿奇留在美國，女王的一眾曾孫兒女也沒有列席。

（綜合報道）