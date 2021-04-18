英倡孕婦接種BioNTech或莫德納疫苗

稱美數萬孕婦已接種 無安全疑慮

JCVI以臨牀試驗對象大多不包括孕婦、未知疫苗對她們的影響為由，此前沒建議所有孕婦接種新冠疫苗，只稱有高風險感染新冠病毒的孕婦才應接種，例如前線醫護人員或有長期病患者。不過，在美國數萬名孕婦接種顯示沒有安全疑慮後，JCVI前日更改指引，建議英國孕婦應接種BioNTech或莫德納疫苗，但強調仍需要更多研究驗證。在新指引下，JCVI建議準備懷孕、剛懷孕或正餵哺母乳的婦女，可根據年齡及所屬臨牀風險群組，接種任何一款疫苗，但鼓勵她們在接種前應先向醫生了解接種好處和風險。

其妻子在產後數天死於新冠肺炎的英國男子博滕（Ernest Boateng）歡迎JCVI的建議，希望疫苗能避免其他家庭經歷與他和孩子同樣的傷痛，「我失去了妻子，她遺下兩個孩子。沒有家庭想看到他們懷孕的妻子出院時不能與孩子一起回家。」

巴西籲國內婦女推遲懷孕

至於疫情嚴峻的巴西，政府上周五呼籲國內婦女推遲懷孕，稱巴西變種病毒株P.1對孕婦的影響比先前的病毒株更嚴重。衛生部官員帕倫特（Raphael Parente）表示，最近有更多重症個案是在妊娠第二期（約第13至28周）及偶爾在第一期（未滿13周）出現，之前大多集中在第三期（28周之後）。帕倫又稱，希望婦女暫時不要懷孕的另一原因，是醫療系統已負荷過重。巴西愈來愈多年輕人染疫，醫院數據顯示，3月時一半入住深切治療部的病人為40歲或以下。過去一周巴西多個城市因疫苗供應短缺，已暫停接種。

（路透社/衛報/BBC）

（抗疫新階段）