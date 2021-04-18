對華態度趨强硬 菅義偉圖挽民望

峰會前夕，《金融時報》引述日方消息人士，表示日本政府內部對會後聲明應否提及台海存在分歧，但聲明最終仍有提及。日本早稻田大學國際教養學部副教授張望估計，這應是美方對日方的要求，美方意圖進一步利用美日同盟威懾中國，但他強調日本作為美日同盟的前沿國家和靠近中國的東亞島國，安全考量和經濟利益對其同等重要，估計未來會意圖拿捏箇中平衡。

台灣問題積極 畢傑志：欲脫安倍陰影

但日方也有對華態度轉趨強硬的誘因。張望指出，釣魚島和中國《海警法》的問題令國內對華輿論和對華威脅認知自去年以來不斷惡化，菅義偉目前採取相對較強硬的對華政策，跟其政府抗疫不力而低迷的國內支持率有關，「（菅政府）意圖通過外交成績來防止內閣支持率進一步下滑」。

曾任嶺南大學政治學系系主任的日本事務專家畢傑志（Brian Bridges）稱，低民望的菅義偉欲擺脫其前任安倍晉三的陰影，但如果只重申同盟強度也許不夠新鮮，故在台灣問題上更為積極主動——尤其是中方本身更積極派出船艦和軍機到台海之際，此舉會是菅義偉「展示對地區安全作出個人貢獻的好方法」。

張望：正討論倘台海爆戰事角色

日本傳媒曾引消息，指美日防長會談時討論到一旦北京攻台，日美將「緊密合作」，日本防衛省則在研究如何動用《安保法》支援美軍應對台灣危機。《產經新聞》前日報道再稱，日本政府內部有人提案，海上自衛隊艦艇將來可通過台灣海峽，與以美國為主的國家一同對中國施壓——報道提到日方迄今擔憂中國海軍或中國海警船會在釣魚島海域加強挑釁，因此未曾容許海上自衛隊通過台海。

對此張望認為，日本在台海有事時直接捲入戰事的可能性不大，但根據1997年和2015年的新《日美防衛合作指針》，自衛隊有義務對美軍實施後方支援和基地提供。他形容日本外交界內部目前對台灣局勢頗有危機感，正在討論萬一日本捲入中美在台海的戰事，是否需要啟動正式的防衛出動措施，及需要對美軍支援到何種程度。

明報記者