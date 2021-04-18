美日峰會聲明强調台海穩定 倡和平解決 關切香港新疆人權 華外交部抨擊

今次是拜登上任後首度跟外國領袖面對面會談，突顯日本在華府外交上的重要地位。近期中國在南海接近台灣的軍事行動，以及在東海有主權爭議的釣魚島（日稱尖閣諸島）的行動惹美日關注。菅義偉在會後與拜登會見傳媒，稱兩人已就中國議題和印太地區的「嚴峻安全環境」認真討論，反對「任何以武力或威逼手段改變東海和南海現狀、或恐嚇其他國家的企圖」。拜登指兩人重申對美日同盟的堅定支持，承諾共同應對來自中國的挑戰及東海、南海和朝鮮等議題，確保「自由與開放的印太地區」的未來。

對華建交後首見 「日最堅定對台評論」

繼美日上月在「2+2」會談強調「台灣海峽和平穩定之重要」，今次峰會聯合聲明除了重申這點，還補上一句「鼓勵和平解決兩岸問題」。菅義偉回應提問時指，台海和釣島一帶局勢確實緊張，但會優先尋求和平解決方案。美日峰會聲明對上一次提及台灣是1969年，時任日揆佐藤榮作指「維護台灣地區的和平與安全對日本安全極其重要」。

小布殊時代曾任白宮國安會亞洲事務資深主任的格林（Michael Green）形容，今次是美日1970年代分別跟中國建交以來日方領袖對台灣最堅定的評論，菅義偉反對單方面改變現狀的言論，亦對照美國自小布殊政府以來對台灣的措辭。

日媒：日要求加「和平解決」 華府不滿

惟日本電視台引述消息稱，「鼓勵和平解決兩岸問題」是按日本政府要求增加，反映日方處理台灣問題的標準觀點，有外務省高層解釋此舉是傳遞日本政府「姿態未有改變」的信息，但有華府消息人士表達不滿，希望日方認同更強力的表述，亦有人質疑日本對台海爆發衝突的危機感不足。日方高官則指雙方已就台灣議題坦誠交換看法，但拒絕交代細節。喬治華盛頓大學政治學家望月（Mike Mochizuki）認為，即使日本對中國有所憂慮，但亦不希望中美競爭加劇到增加軍事衝突風險的地步，或解釋日方為何在披露有關台灣的討論上較冷淡。

華駐日大使：日應避捲入大國對抗

聯合聲明亦提到美日深切關注香港及新疆的人權狀况。菅義偉隨後在華府智庫演講時稱，有關主權的事項，民主、人權、法治等普世價值，日本不會讓步，對於新疆和香港等的人權狀况，日本也會發聲，但強調需與北京建立穩定且建設性的關係。《朝日新聞》評論指，拜登政府選擇菅義偉為首個會談對象，反映將日本放在牽制中國最前線並予以期待，但中國是日本最大貿易伙伴，日本尚未跟隨歐美就新疆問題對中國實施制裁，政商界均有聲音盼與中國維持合作關係，日本如何展示對人權問題的「行動和結果」將是一大課題。

中國外交部發言人說，台灣和釣魚島是中國領土，涉港、涉疆事務屬中國內政，美日聯合聲明粗暴干涉中國內政，違反國際關係基本準則。中方對此「強烈不滿、堅決反對」，已通過外交渠道向美、日表明嚴正立場。中國駐美大使館發表聲明，斥美日相關言論完全超出正常發展雙邊關係的範疇，損害地區國家相互理解與信任以至亞太和平穩定。中國駐日大使館亦稱，近期日方接連在涉華問題採取「消極舉動」，嚴重損害雙方政治互信，警告日方「避免捲入大國對抗的漩渦」。台灣總統府發言人則稱，欣見美日對台海和平穩定的重視，相信有助印太區域和平穩定，亦期盼北京當局共同為台海及區域間的安全與福祉作出正面貢獻。

（綜合報道）