俄國封克里米亞海域 烏克蘭斥違國際公約

接近刻赤海峽 俄強調不影響航行

烏克蘭外交部發表聲明，抗議俄國下周起局部封鎖刻赤海峽一帶的黑海海域。刻赤海峽位於刻赤半島旁，連接黑海與亞速海（Sea of Azov），是俄國2014年吞併的克里米亞一部分。烏俄2018年11月曾在該海峽爆發軍事衝突，其間俄方扣起3艘烏克蘭軍艦。聲明強調烏克蘭有權監管這些黑海地區的航運，質疑俄方違反《聯合國海洋法公約》的航行自由，又斥俄軍在烏克蘭陸上邊境擴大軍事部署之際，還進一步加劇海上局勢，從裏海轉移軍艦，加強在亞速海及黑海地區的軍事能力。

俄新社昨引述國防部指出，由4月24日至10月31日，將暫停外國軍艦和「其他國家船隻」駛經克里米亞黑海沿岸3個地點的權利，包括克里米亞西南端的塞瓦斯托波爾海軍基地和東面的刻赤半島，但強調不影響刻赤海峽航運。俄國海軍周三透露將在黑海進行一系列軍演，涉及護衛艦、運載導彈的氣墊艇和戰機等，演習對敵人發動攻擊並配合空中支援，南部軍區司令亦證實裏海艦隊的船隻正駛往黑海。

美媒：國防部取消兩驅逐艦進黑海計劃

剛在本月初，有消息指美國海軍知會管轄博斯普魯斯及達達尼爾海峽的土耳其，計劃派遣在地中海進行海上安全行動的兩艘驅逐艦通過該兩個海峽進入黑海，俄國曾斥這是不友好的挑釁。惟新聞網站Politico引述美國官員消息指，國防部本周較早時已放棄計劃。官員稱海軍每年進行8至9次類似移動，此舉「並不罕見」，亦非要傳遞任何新信號，但隨着烏東爆發新一輪衝突，當局決定放棄行動，以免造成局勢不必要升級。

對於俄羅斯會否對烏克蘭展開軍事行動，美軍歐洲司令部總司令沃爾特斯（Tod Wolters）周四向眾議院作證時指，經評估後認為俄方未來數周入侵烏克蘭的風險是「低至中」，又稱若事態發展軌迹不變，估計入侵風險或會降低，但強調評估會視乎情况改變。

另外，基輔加強外交活動爭取西方支持，總統澤連斯基昨出訪法國，與法國總統馬克龍見面，二人再跟德國總理默克爾舉行三方視像對話。澤連斯基表示，希望下周能恢復烏東停火。俄國外交部發言人則批評，法、德等西方國家應停止針對俄國的政治宣傳行動，強調在邊境集結部隊是「俄國在自己領土上的活動且不威脅任何人」。

（路透社/法新社/Politico/Ukrinform）