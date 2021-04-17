中美西科學家首製人猴嵌合胚胎 存活20天

平均3%至4%細胞屬人類

研究人員在132個獼猴胚胎各注入25個特定的人類多能幹細胞，這種細胞可發育成不同身體組織。新技術令猴子胚胎可於子宮外生長20天，這個階段的胚胎基本上尚未發育。在實驗進行10天後，有103個胚胎存活，去到第19天則只剩3個，研究人員在存活的胚胎中發現人類細胞，平均每個胚胎有3%至4%的細胞屬於人類，其中一個更達7%。

過去科學家曾培育其他跨物種胚胎，包括將人類細胞植入綿羊和豬的胚胎。帶領這項研究的美國索爾克生物研究所教授伊斯皮蘇阿·貝爾蒙特（Juan Carlos Izpisua Belmonte），在2017年曾協助製造首個人豬嵌合胚胎。他指今次研究可為應對移植器官嚴重不足的問題鋪路，亦有助增加對人類早期發育、疾病和衰老過程等的了解，強調研究符合當前道德及法律守則。

學者：打開潘多拉盒子

惟亦有科學家憂慮，雖然今次的嵌合胚胎僅生存了20天，但其他人或會嘗試再推進這類實驗，呼籲就製造人類與非人類的嵌合體展開公眾辯論。英國東英吉利亞大學生物醫學倫理學研究員斯馬伊多爾（Anna Smajdor）認為，今次研究帶來重大道德與法律挑戰，研究人員聲稱這些嵌合胚胎提供新機會，因某些實驗不能在人類身上進行，「但這些胚胎是否人類仍有爭議」。牛津大學上廣實踐倫理學中心（The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics）主管薩弗勒斯庫（Julian Savulescu）形容研究「打開潘多拉盒子」，又指成功培育人類與非人類嵌合體只是時間問題。

研究周四（15日）刊登在《細胞》期刊。

（BBC/STAT）