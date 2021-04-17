輝瑞總裁：最快半年需打疫苗第三針 流感針作喻 倡每年接種防變種病毒

需更多研究確認必要性

艾伯樂（Albert Bourla，前譯布拉）在會議上說：「一個可能的情况是有需要接種第3針，約在6至12個月之內，然後每年都要接種新冠疫苗。但這仍有待確認，而變種病毒株將是關鍵角色。」他續指，有些疫苗如針對小兒麻痺症只需要一劑，亦有像預防流感針般要每年注射，他認為新冠疫苗像流感病毒多於小兒麻痺症。艾伯樂亦指，需要更多研究確認每年接種的必要性，但目前研究表明似乎有此需要。

艾伯樂於本月1日提出上述看法，但有關內容周四才公開。強生公司行政總裁戈爾斯基（Alex Gorsky）2月亦曾指，民眾可能需要每年接種新冠疫苗，像注射季節性流感針一樣。世衛去年5月指新冠病毒可能不會消失，而藥廠亦正研發加強劑，對抗變種病毒株，當現時疫苗的效力減退時提供保護力。

接種兩劑後6個月

BioNTech、莫德納效率仍過九成

輝瑞本月表示，根據逾1.2萬名已接種BioNTech-輝瑞疫苗人士數據，在接種第2劑後6個月，防止感染的效率達91%，避免出現重症的比率亦超過95%。莫德納藥廠本周二（13日）指出，他們同樣使用mRNA技術研發的新冠疫苗，在人們接種第2劑後6個月疫苗預防效率仍超過90%，避免重症的效率亦超過95%。有專家稱，即使疫苗保護效率遠超過6個月，但變種病毒株正快速傳播，而且可能出現其他變種，人們或有需要像每年注射流感疫苗般，定期接種新冠疫苗加強劑。

白宮：或脆弱群組優先打加強劑

拜登的新冠疫情工作小組首席科學官凱斯勒（David Kessler）周四亦表示，有關疫苗注射後的免疫效期仍在研究，但確有可能需要加強劑：「我們正研究抗體反應的持續效果，所以僅是出於計劃目的，我認為我們應預期需要有加強劑。目前的想法是較脆弱的一群優先（接種）。」

美國目前有約38%人口已接種最少一劑疫苗，疾病控制及預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）稱，當局正觀察民眾接種後仍然受感染的情况。瓦倫斯基表示，約7700萬已完成接種疫苗的民眾之中，有5800人仍受感染，當中396人要住院，74人死亡。他表示，這類感染當中部分因接種者沒強烈免疫反應，亦可能是受到傳染力更高的變種病毒株所感染。

（綜合報道）

（抗疫新階段）