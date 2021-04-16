緬族獨大 民族和解抗軍方非易事 平行政府邀部分族裔組「聯邦軍」 如何操作成疑

素姬在位未解種族矛盾

緬甸是一個多民族國家，各族關係長期緊張，民族武裝勢力割據一方。1947年，在緬甸脫離英國殖民統治獲得獨立前，昂山素姬的父親昂山將軍與緬族、撣邦、克欽邦等領導人簽署《彬龍協議》，承諾建立統一的緬甸聯邦，讓各個少數民族地區享有充分自治。然而，僅通過有關協議未能實現少數民族的完全整合。儘管在國務資政昂山素姬在任的5年間，舉辦過4次和平會談，惟未有取得重大突破。香港國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠表示，參加會議者並非與軍方對峙最激烈的民族武裝，例如北方聯盟、若開軍、果敢軍都沒參與其中，令整個會談和停火協議的意義不大。

自1948年獨立以來，緬甸一直未落實真正聯邦制。關於聯邦制的討論近期再被擺上枱面，CRPH於3月31日宣布廢除緬甸現行憲法，並公布《聯邦民主憲章》為臨時憲法，此前獨立媒體Myanmar Now亦引述消息指，CRPH正與各少數民族就建立聯邦制展開商討。馮嘉誠解釋，聯邦制實際的執行方式迄今未有清晰討論，但少數民族最渴望追求自治權和民族平等，由自己民族管理自己事務，因現行架構上，緬甸各個領域均由緬族主導，對少數民族而言不公平，少數民族沒有參與憲法討論，即使地區治理問題無權發聲，少數民族期望建立聯邦制，確保「參與緬甸國政時有平等聲音，大家共同參與，而非由單一民族決策」。

馮嘉誠：各族溝通良性發展

馮嘉誠強調，CRPH與民族武裝的關係尚處於討論階段，在臨時憲法公布後，部分比較小的武裝組織已表態支持，暫未見北方聯盟發聲明，但各方朝着這個方向發展和溝通，會否存在合作的可能性，依目前所見是良性發展。

緬甸民眾對於建立聯邦軍的呼聲愈來愈高，馮嘉誠說，示威者或CRPH深明沒有軍火難以與軍方對抗，唯一可分散到軍隊資源的方法，就是與「民地武」（少數民族地方武裝）合作，在邊境騷擾或破壞國防軍獨佔的軍火設施。過去數月，少數民族年輕人與公民社會的聯繫增加，當中出現一些和解現象，像羅興亞難民對緬甸狀况感到憂心，盼各族可聯手化解問題，緬族青年反過來意識到少數民族的困境，提高合作的可能性，加上軍隊連月來攻擊克倫族、克欽地區等少數民族村莊，使各族有了共同敵人，聯邦軍在現實上、制度上是一個合適的方向，讓各族可走在一起。

現有實力難與國防軍匹敵

許多民族武裝已公開譴責軍方武力鎮壓所為，但是否真會派士兵、武器支援，仍是一個疑問。馮嘉誠指聯邦軍實際上如何操作、誰人指揮、本來有利益衝突的民族能否聯成一線，全是未知之數，在眾多民族武裝中，僅克倫民族解放軍、克倫民族聯盟及克欽獨立軍有採取行動，包括曾派兵保護示威者。

被問到聯邦軍一旦建成，其作戰實力能否抵禦國防軍，馮嘉誠表示這視乎不同因素的配合，包括能否通過國際制裁和不合作運動方式，從而壓縮國防軍的財源，而刺激軍隊內部的矛盾亦非常關鍵。

明報記者 甄梓鈴 何麗玲

（世局解碼）