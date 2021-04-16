美日峰會台海議題 日方為難 FT：美擬促簽「挺台」聲明 日本官場未達共識

菅義偉將是拜登上任後首名親身會見的外國領袖，被指反映在拜登盼與盟友聯手抗衡北京的策略下，美日同盟的重要性。《金融時報》引述4名消息人士稱，美國希望在會後的聯合聲明提到台灣。美日領袖對上一次在聯合聲明提到台灣，已是1969年的時任日本首相佐藤榮作和美國總統尼克遜，當時美日均未與中國建交。

美日外長和防長上月舉行「2+2」會談後，在聲明強調「台灣海峽和平穩定之重要」，白宮想加強這個信息，但兩名消息人士透露，日本官員對菅義偉應否評論台灣問題出現分歧。部分人認為在早前的聲明提到台灣已向中國傳遞信息，在首腦層面重複言論只會惹怒北京；另一方則認為日本須堅定與美國結盟。一名日本高級官員否認日方不願在聲明提及台灣。

有日本外務省官員向路透社稱，尚未決定會後會否發表聯合聲明。一名美國高級官員就稱，不希望日方發表任何他們並非完全同意的聲明。菅義偉將逗留美國至周日，他啟程前投書《華爾街日報》，未有直接提及中國，但稱其行程展示美日「在建立自由與開放的印太地區方面的領導」。

菅義偉顧忌日企在華業務

華府智庫布魯金斯研究所的日本專家索利斯（Mireya Solis）推測，菅義偉很可能附和近期聲明，若不跟隨之前的措辭，或引起疑慮，又提到東京憂慮破壞數年前開始與中國建立的和解氣氛。日本慶應義塾大學政治學教授中山俊宏認為，拜登選擇先會見菅義偉有許多含義，包括與華競爭非常重要，而日本是這方面最佳伙伴，但亦意味日本需做更多。

美日對北京在太平洋地區的舉動有共同擔憂，包括中國軍方和海警在釣魚台一帶行動頻繁，以及軍機多次飛入台灣防空識別區等，但在談論供應鏈等經濟問題時相對困難。中國是日本最大的出口市場，雖然日本是去年10月在聯合國支持發表聯合聲明譴責中國對待少數族裔方式的唯一亞洲國家，但未有加入就維吾爾族議題實施制裁。中國曾提出或對日本企業實行反制，中國官媒新華社上周二亦在社交網站反對日方介入涉疆、涉港等中國內政，警告「不要把手伸得太長」。菅義偉面對來自日本企業的壓力，如創辦服裝品牌UNIQLO的日本首富柳井正有逾五分之一業務位於中國地區，亦曾表示中國對其擴展計劃相當重要。

料涵朝鮮核武港疆人權問題

《產經新聞》提到，今次美日首腦峰會可能談到的議題還包括朝鮮核武及誘拐日本人的問題、香港和新疆等地的人權問題、減低供應鏈對中國依賴、氣候變化和疫情對策等。《讀賣新聞》上周報道，美日有意在峰會宣布透過「日美戰略能源伙伴關係」（JUSEP），加強支援發展中國家的能源基建，促進亞洲和非洲的脫碳目標，被指是抗衡中國「一帶一路」倡議的影響。

（金融時報/華爾街日報/路透社）