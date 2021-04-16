回應干預大選網攻 美制裁俄國逐外交官

美國財政部將32個人及實體列入黑名單，他們被指執行俄羅斯政府指示干預去年美國大選的行動，及其他假資訊和干預行為。財政部又配合歐盟、英國和加拿大等國家，制裁8名與俄羅斯持續佔領和壓制克里米亞有關的個人。總統拜登又禁止美國金融機構自6月14日起，參與以盧布結算的俄羅斯國債一級市場（primary market）。

白宮又表示正驅逐10名在華盛頓的俄羅斯外交人員，當中包括俄羅斯情報機構的代表，並正式指控「俄羅斯對外情報局」（SVR）是美國科技企業SolarWinds黑客攻擊事件的肇事者。法新社引述有高級官員指出，拜登下令採取針對俄羅斯的措施之中，亦包括一些未有公開的行動。

拜登普京峰會添變數

《紐約時報》周三（14日）報道美國準備宣布制裁俄國措施時，引述消息指制裁行動是為回應俄黑客透過美國科企SolarWinds的軟件漏洞入侵美國多個政府部門及企業、俄羅斯涉向阿富汗武裝分子懸賞以殺死美國士兵，及俄羅斯多年來干預美國的選舉。

新一輪行動勢令美俄關係雪上加霜。拜登周二與俄羅斯普京通電話時，建議在第三方國家舉行峰會，俄國在美方周四公布制裁行動前曾警告，制裁將降低峰會成事機會。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報）