英擬強制院舍職員打針 惹歧視爭議 「無打針無工開」 平等委員會憂分化社會

英國約翰遜政府擬藉可顯示個人有否接受新冠疫苗注射、有否抗體等的新型冠狀病毒狀態認證，作為容許相關人士進出公共場所的憑據，並且研究對安老院舍職員推行倘沒打疫苗便不能受聘的政策。《衛報》周三報道，EHRC向內閣提交的文件指出，上述認證文件可使接種比率較低的群組，例如外來移民、少數種裔、低收入人士，被排擠於獲取必需服務及就業之外，製造出「兩極社會」。

5星期諮詢 最快今夏實行

EHRC謂，在所有年輕人可以接種疫苗以前，不應容許僱主依據是否已接種疫苗作為聘用條件。政府實行任何相關政策，均必須反映推行接種疫苗計劃狀况，確保不會歧視尚未被容許接種的年輕人。按英國政府現行接種計劃，只涵蓋45歲以上人士接種，未能保證凡年滿18歲皆可於7月底前接種。另一方面，強制照顧長者的護理人員須接種疫苗的計劃，或許違法。

不呈報接種狀况可釘牌

英國政府「緊急情况科學諮詢小組」（SAGE）主張，養老院必須有八成職員、九成住院人士接種了新冠疫苗，才可提供最低限度抵禦新型冠狀病毒保障。可是調查反映，即使醫護人員是英國接種新冠疫苗計最優先群組，全英約僅53%的護養設施達標；27個地區的接種比率依然低於七成。為此，英國衛生大臣夏國賢周三宣布即日展開逾五星期諮詢，探討護養院舍職員接種疫苗與否，是否在今年夏天開始成為聘用條件，有關做法可能延伸至醫護與託管服務人員。英國政府還想使護理員接種納入《社會照顧法》，作為提供安全護理的基礎標準。凡護理院舍無法呈報職員接種情况，可被吊銷牌照。

英國各護養院舍營辦商對強制接種意向分歧。在全英設有200多間療養院的一大私營護老院營運商Barchester已表示，4月23日開始實行「無打針，無工開」，將不會僱用以非醫療理由拒絕接種的人士。提供護養服務的慈善機構Care England支持政府做諮詢，但擔心時間太倉卒。另有的機構擔心那將使業界人手更為短缺。智庫King's Fund資深研究員博特里（Simon Bottery）警告，強制接種疫苗可致事與願違，令本已人手不足的這行業更難招聘人手。

業界意向分歧 強制接種疑違法

一些勞工法律師則表示，「無打針，無工開」可能違反人權法，構成間接歧視，例如僱員基於信仰而拒絕接種。司法大臣白樂彬也曾表示，要強制職員接種疫苗可能引發司法訴訟。英國1984年《公共衛生（疾病控制）法》明確規定，不得強迫大眾接受任何強制醫療，包括接種疫苗。

代表護理人員的工會Unison稱強制接種計劃是「錯誤做法」，呼籲以游說而非強迫方式推行護理人員接種。工會稱，縱無根據，業內許多人擔心疫苗副作用，譬如對懷孕的影響。另有人提出宗教理由，以及負責接種人員到場時間不配合工作編更的問題，以致無法接種。63萬多護理職工的總工會GMB抨擊用他們行業做「強制接種的實驗白老鼠」，並質疑此舉將使各行各業僱主要求實施相同政策，對人權和就業權造成深遠影響。

（衛報/金融時報）

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