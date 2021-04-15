新加坡研究揭康復者血栓風險

【明報專訊】新加坡學者周二（13日）在記者會解釋其研究報告，指出他們分析了30名病情輕微、中等至嚴重的新型冠狀病毒康復者，發現所有人在出院後一個月的血液樣本都顯示其血管有受損情况，當中約一半人已知有心血管疾病風險（如糖尿病和高血壓），其血管問題也較嚴重。研究人員相信這或因病人體內出現持續和過度的免疫反應所導致，有可能引發血栓出現。這項發現或有助解釋部分病人在康復初期會出現血栓併發症症狀的原因。
免疫反應過度 血管內壁受攻擊
研究主要作者、南洋理工大學李光前醫學院研究助理弗洛倫絲‧章（Florence Chioh）指出，新冠病毒或會攻擊血管內壁而導致發炎及受損，從而引起滲漏，繼而形成血栓。研究員發現，新冠病人即使康復，其體內仍有高水平的細胞因子（cytokine）——這種由免疫細胞製造的促炎性蛋白，能啟動免疫反應對抗病原體。康復者的血液亦有異常多的免疫細胞「T細胞」，顯示即使病毒消失，康復者體內的免疫反應仍活躍。康復者血液通常會有針對新冠病毒的T細胞，提供一定程度保護，但增強的免疫反應可能攻擊血管，增加血栓風險。
帶領研究的該校醫學院助理教授克里斯蒂娜‧張（Christine Cheung）稱，研究中約半病人本身有心血管病風險因素，例如糖尿病和高血壓，這類人血栓風險更高。
研究報告上月23日刊於科學期刊eLife，團隊現希望尋找更多康復者參與研究，例如已康復最少6個月的人士，以助了解新冠肺炎的長遠影響。