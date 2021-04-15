新加坡研究揭康復者血栓風險

免疫反應過度 血管內壁受攻擊

研究主要作者、南洋理工大學李光前醫學院研究助理弗洛倫絲‧章（Florence Chioh）指出，新冠病毒或會攻擊血管內壁而導致發炎及受損，從而引起滲漏，繼而形成血栓。研究員發現，新冠病人即使康復，其體內仍有高水平的細胞因子（cytokine）——這種由免疫細胞製造的促炎性蛋白，能啟動免疫反應對抗病原體。康復者的血液亦有異常多的免疫細胞「T細胞」，顯示即使病毒消失，康復者體內的免疫反應仍活躍。康復者血液通常會有針對新冠病毒的T細胞，提供一定程度保護，但增強的免疫反應可能攻擊血管，增加血栓風險。

帶領研究的該校醫學院助理教授克里斯蒂娜‧張（Christine Cheung）稱，研究中約半病人本身有心血管病風險因素，例如糖尿病和高血壓，這類人血栓風險更高。

研究報告上月23日刊於科學期刊eLife，團隊現希望尋找更多康復者參與研究，例如已康復最少6個月的人士，以助了解新冠肺炎的長遠影響。

（海峽時報/星洲日報）

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