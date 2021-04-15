丹麥剔除牛津疫苗 歐洲首國 倘爆新一波疫情再使用

儘管世界衛生組織及歐洲藥品管理局（EMA）建議各國繼續接種牛津疫苗，但丹麥衛生局長布羅斯特倫（Soren Brostrom）昨表示，基於科學調查，他們評估牛津疫苗確實存在嚴重副作用的風險，因此決定將之從丹麥疫苗接種計劃剔除，但他又指出，若國內爆發第三波疫情，且醫療系統受壓下，會毫不猶豫再用牛津疫苗。丹麥是首個暫停接種牛津疫苗的歐洲國家，自上月停用後有10多個國家跟隨，其後EMA強調該疫苗安全有效，部分國家恢復接種，但只准50歲或60歲以上人士接種，而丹麥則繼續停用。丹麥580萬人口中近100萬人已接種新冠疫苗，其中逾14萬人注射牛津疫苗後，出現兩宗血栓個案，其中一人死亡。該國同時使用BioNTech-輝瑞及莫德納疫苗。

法國按計劃續接種強生疫苗

另一邊廂，法國政府發言人昨重申對牛津疫苗有信心，認為它是對抗疫情的「必要工具」。法國政府昨亦稱，仍會按計劃讓55歲以上人士接種強生疫苗。EMA昨表示，下周會就接種強生疫苗的安全作出建議。

隨着牛津及強生疫苗連接出現血栓風險，歐盟正轉而依重接種BioNTech疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩昨表示，歐盟今年第二季會收到5000萬劑BioNTech疫苗。該批疫苗原預計第4季才會到貨。馮德萊恩又稱，歐盟正跟BioNTech-輝瑞商討新合約，多購18億劑可對抗變種病毒的第二代疫苗，將於2022年及2023年運抵。

美暫停強生接種 專家憂過慮

美國有6名女子接種強生疫苗後出現罕有血栓情况——「腦靜脈竇栓塞」（CVST）和血小板減少症，與牛津疫苗在歐洲情况相似，兩者亦皆以腺病毒載體技術研發。美國食品及藥物管理局（FDA）和美國疾病控制及預防中心（CDC）周二（13日）發出聯合聲明，表示出於慎重建議暫停接種。強生隨後亦確認會押後在歐洲的疫苗接種計劃。

不過，華盛頓沙賓疫苗研究所全球免疫部總裁耶林（Bruce Gellin）認為，全面叫停接種可能產生長期負面影響，情况就如日本厚生省於2013年因無法確認HPV子宮頸癌疫苗與嚴重不良反應的關係，宣布不建議接種，該接種計劃至今仍未恢復。

（法新社/華盛頓郵報/金融時報）

（抗疫新階段）