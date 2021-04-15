官員憂蹈越南覆轍 阿富汗閃電「淪陷」

【明報專訊】拜登與特朗普政府均希望從阿富汗撤軍，將精力集中在其他更迫切的問題上。不過，美國情報報門的評估以至眾多專家均質疑阿富汗政府一旦失去西方部隊支援，將難以應付塔利班部隊的攻勢，有官員甚至形容這等同1970年代中美軍自越南匆忙撤走，導致該國閃電「淪陷」般。
轉移焦點應對中俄挑戰
《華盛頓郵報》引述高級官員稱，拜登相信美國已完成2001年發動戰爭的目標， 現在要應對2021年的新威脅和挑戰。《紐約時報》亦指出，拜登深信美國過去20年無法改造阿富汗，無謂繼續浪費時間和人力物力，認為應將注意力放在本國的經濟和社會議題以及海外其他熱點上，特別是中國和俄羅斯帶來的挑戰，例如將資源放在加強投資半導體、5G和人工智能等領域。美國周二宣布改變前朝自德國撤兵的方向，向當地增兵500人，就被認為是展示與盟友共同應對俄羅斯威脅的決心。
總部設在比利時、監察全球暴力危機的「國際預防危機組織」（ICG）亞洲計劃總監米勒（Laurel Miller）表示：「美國繼續參與一場沒有明顯戰略目標、沒完沒了的戰爭，是要付出代價的……美國審視這些代價和風險，並認為留在阿富汗的部隊、開支和心力，令國家在更重要的議題上分心。」不過，外交關係理事會高級研究員比德爾（Stephen Biddle）質疑，目前部署阿富汗的部隊只有數千人，不會影響政府應對中俄等挑戰。
勢力乘虛而入 增添不穩
外界焦點落在西方部隊自阿富汗撤走後對當地局勢的影響。特朗普政府去年與塔利班在多哈達成協議，但並沒有讓對方放下武器，現時塔利班仍控制大部分國土，襲擊無日無之。美國國家情報總監辦公室周二（13日）發表一年一度的全球威脅報告，指出若美國為首的聯軍撤走，「阿富汗政府將難以駕馭塔利班」。《紐時》引述拜登政府官員稱，現時情况就如美國在越戰放棄繼續支持南越政府，部隊撤走後南越首府西貢在1975年閃電陷落般。
除了國內動盪，專家擔心撤軍可能影響地區穩定，其他勢力也會乘虛而入。約翰霍普金斯大學高級國際研究學院院長科恩（Eliot Cohen）說：「大家可以預期，巴基斯坦、俄羅斯、中國、中亞國家和伊朗，都會繼續滲入當地。這不是阿富汗戰爭結束，這只是美國階段阿富汗戰爭的終結。」