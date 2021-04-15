官員憂蹈越南覆轍 阿富汗閃電「淪陷」

轉移焦點應對中俄挑戰

《華盛頓郵報》引述高級官員稱，拜登相信美國已完成2001年發動戰爭的目標， 現在要應對2021年的新威脅和挑戰。《紐約時報》亦指出，拜登深信美國過去20年無法改造阿富汗，無謂繼續浪費時間和人力物力，認為應將注意力放在本國的經濟和社會議題以及海外其他熱點上，特別是中國和俄羅斯帶來的挑戰，例如將資源放在加強投資半導體、5G和人工智能等領域。美國周二宣布改變前朝自德國撤兵的方向，向當地增兵500人，就被認為是展示與盟友共同應對俄羅斯威脅的決心。

總部設在比利時、監察全球暴力危機的「國際預防危機組織」（​ICG）亞洲計劃總監米勒（Laurel Miller）表示：「美國繼續參與一場沒有明顯戰略目標、沒完沒了的戰爭，是要付出代價的……美國審視這些代價和風險，並認為留在阿富汗的部隊、開支和心力，令國家在更重要的議題上分心。」不過，外交關係理事會高級研究員比德爾（Stephen Biddle）質疑，目前部署阿富汗的部隊只有數千人，不會影響政府應對中俄等挑戰。

勢力乘虛而入 增添不穩

外界焦點落在西方部隊自阿富汗撤走後對當地局勢的影響。特朗普政府去年與塔利班在多哈達成協議，但並沒有讓對方放下武器，現時塔利班仍控制大部分國土，襲擊無日無之。美國國家情報總監辦公室周二（13日）發表一年一度的全球威脅報告，指出若美國為首的聯軍撤走，「阿富汗政府將難以駕馭塔利班」。《紐時》引述拜登政府官員稱，現時情况就如美國在越戰放棄繼續支持南越政府，部隊撤走後南越首府西貢在1975年閃電陷落般。

除了國內動盪，專家擔心撤軍可能影響地區穩定，其他勢力也會乘虛而入。約翰霍普金斯大學高級國際研究學院院長科恩（Eliot Cohen）說：「大家可以預期，巴基斯坦、俄羅斯、中國、中亞國家和伊朗，都會繼續滲入當地。這不是阿富汗戰爭結束，這只是美國階段阿富汗戰爭的終結。」

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN）