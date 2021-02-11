美軍部署9月前全面撤出阿富汗 911恐襲20周年 拜登謀劃結束美國最長戰爭

遺塔利班爛攤子 威脅阿政權

2001年911恐襲後，時任美國總統喬治布殊下令入侵阿富汗，報復及打擊發動恐襲的恐怖組織蓋達及其支援者塔利班，2011年高峰時期曾有10萬名美軍派駐當地。這場戰爭有近2400名美軍死亡，估計開支達2萬億美元（約15.6萬億港元）。隨着進展停滯，各界對軍事行動支持減弱，前兩任總統奧巴馬和特朗普亦嘗試過撤軍，去到特朗普任期結束時駐軍已降至2500人。截至今年2月，阿富汗約有近1萬名北約駐軍。

拜登宣布撤軍時稱：「現在是時候結束美國最長的戰爭，是時候讓美軍回家。」他指美國雖不會在軍事上介入阿富汗，但外交和人道主義持續，會繼續支持阿富汗政府。華府高級官員前一日透露，華府將全面撤軍，只保留守衛美國設施的人員，包括駐喀布爾大使館，但未確定實際人數，亦未知會否影響數百名為中情局（CIA）執行反恐任務的特種作戰部隊成員，因他們並不在2500名駐軍這個正式計算內。阿富汗公共事務處主管奧馬爾（Waheed Omer）指，總統加尼將在日內與拜登通話，商討撤軍計劃。

特朗普政府去年2月與塔利班達成協議，同意今年5月前撤走所有美軍。該華府官員指出，拜登政府計劃5月開始撤軍，料可於9月11日前全面撤離，強調延誤主因是後勤問題。北約官員周三開會商討撤軍，在德國表明同意後，美國國務卿布林肯指北約軍隊將隨美國時間表撤走。

原定5月撤出 延期恐影響和談

塔利班曾威脅，若美國和北約不如期在今年5月撤軍，將繼續針對外國部隊的攻擊。在周二的公開聲明，塔利班重申不接受延期。阿富汗政府與塔利班去年9月在多哈展開和談，但一直未有進展，拜登政府推動在土耳其伊斯坦布爾展開新一輪談判。土耳其政府宣布，將在下周六就阿富汗問題舉行為期10天的和平會議，但塔利班表明所有外國軍隊撤出阿富汗前，不會參與任何決定阿富汗未來的會議。

美國情報組織的年度威脅評估報告稱，若盟軍撤走支援，阿富汗政府將難以控制塔利班。有消息人士稱，美國希望在阿富汗保留情報部署，亦有官員指華府將重新部署該地區的美軍，以繼續關注阿富汗和塔利班。

共和黨高層斥製恐怖分子溫牀

今次撤軍計劃惹多名共和黨人反對，麥康奈爾斥拜登打算「轉身逃跑並放棄在阿富汗的戰鬥」，又提到上屆政府提出從敘利亞和阿富汗魯莽撤軍的想法時，兩黨領袖均提出批評。參議院軍事委員會最高級共和黨人殷荷菲（James Inhofe）斥，隨意撤軍會將軍隊置於險境，前功盡廢，甚至創造國際恐怖分子的溫牀。參議員克魯茲（Ted Cruz）是少數表達支持撤軍的共和黨人。

部分民主黨人的回應亦相對謹慎，如參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）憂慮美軍在勞民傷財及損失人命後，仍不能實現目標。

（CNN/法新社/路透社/紐約時報）