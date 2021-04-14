白宮「晶片峰會」 籲提升供應鏈透明度

峰會獲邀者包括台積電董事長劉德音、通用汽車行政總裁巴拉（Mary Barra）、英特爾行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）與韓國三星晶圓代工業務主管崔世英等19家企業高層，透過視像參與會議。拜登在會上說，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等，而民主共和兩黨都支持立法資助半導體產業。

英特爾盼自產晶片供汽車業

白宮傍晚發表會議摘要，稱半導體短缺問題衝擊美國勞工家庭，是政府當務之急。白宮聆聽產業界領袖講述晶片短缺造成的衝擊，並與他們討論短期、長期的解決方案。白宮表示，與會人士強調提升供應鏈透明度重要性，也呼籲應改善各級供應鏈的需求預測，紓解未來挑戰。

全球晶片短缺原因之一，是去年汽車製造商因新冠疫情而暫時關閉工廠，復工後就開始與消費性電子產業爭奪晶片。

蓋爾辛格接受路透社訪問時說，英特爾希望於6到9個月內，開始在自家工廠製造晶片，以解決汽車晶片缺貨問題，並已開始與一些關鍵零部件供應商洽談。晶片短缺問題已導致美國一些車廠組裝線停擺，可能迫使美國今年減少生產130萬輛汽車和輕型貨車。英特爾上月已宣布要大幅提升替客戶生產晶片規模的計劃，並在美歐興建新廠。

（路透社/中央社）