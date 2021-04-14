手槍當電槍 明尼蘇達女警錯殺黑人

警員隨身攝錄機還原過程

事發於明尼蘇達州城市布魯克林中心（Brooklyn Center）。警方表示，當時警員截停一輛違反交通規則的汽車後，發現賴特（Daunte Wright）被通緝，他拒捕後被開槍擊中。

布魯克林中心警方主動公開警員身上攝錄機拍下的影片，顯示當時一名女警高呼：「我會電擊你，我會電擊你。電槍！電槍！電槍！」隨後該名女警開槍，女警隨即高叫：「天啊！我剛射了他！」。賴特駕車數個街口後撞車，最後不治。

警察局長甘農（Tim Gannon）表示，憑影片中該名女警當時所說的話和事後她的即時反應，相信她當時誤以為自己拔出的只是電槍，事件屬於意外。他呼籲公眾和平和冷靜，等待當局完成全面的刑事調查，又稱公開影片是希望盡量提高透明度。總統拜登亦呼籲公眾冷靜等待調查結果，又稱事件並非引發暴力的理由。涉事警員為當差26年的波特（Kim Potter），事後已被停職。到昨日波特辭職即時生效。

事發後當地連續兩晚出現示威騷亂，警方要施放催淚彈和震撼彈等驅散民眾。三個縣市包括布魯克林中心、明尼亞波利斯及首府聖保羅實施宵禁，派駐明尼亞波利斯的國民警衛隊將增至超過1000人。（CNN）