全球新症連升7周 世衛促勿單靠疫苗

亞洲中東部分國家確診大增

譚德塞表示，今年1月和2月全球新增確診病例曾連續6周下降，最近卻連續7周增加，新增死亡病例連續4周上升。全球已接種超過7.8億劑新冠疫苗，但亞洲和中東一些國家的病例仍在大幅增加。他表示，新冠疫苗是重要而有力的抗疫工具，但不是唯一工具。許多國家已經證明，行之有效的公共衛生措施、迅速且持續反應的強而有力系統能夠遏制新冠病毒蔓延。他將病例持續增加的原因歸咎為在落實公共衛生措施方面出現混亂、自滿和有始無終，並重申應通過一致、協調、全面的公共衛生措施以阻止病毒感染，例如保持社交距離、戴口罩、保持手部衛生、通風、監測、接觸者追蹤和隔離等。

WHO流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，目前全球正處於大流行的危急關頭，但部分國家卻在放寬防疫措施。她說：「現在進入大流行16個月，我們也有已證實可以控制（疫情）的措施，這是我們不想見到的情况。」她說，疫苗和接種已在實行，但問題在於不是全球所有地方都在做。

印度單日新增近17萬宗

另外，印度估計多達500萬名印度教徒周一到北部的赫爾德瓦爾（Haridwar）參加號稱全球最大的宗教活動，到流經當地的「聖河」恆河洗滌身心，在沒有社交距離下，令人憂慮當地疫情進一步惡化。該國周一單日新增近17萬宗新冠確診個案，再破全球紀錄。

（CNBC/CNN/法新社）

（抗疫新階段）