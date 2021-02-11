強生疫苗血栓風險 FDA及CDC籲暫停接種 6個案1死1危殆 未證因果關係

「出於充份慎重，我們正建議暫停使用這款疫苗。」在《紐約時報》率先預告後不久，FDA和CDC即發表聲明，確認呼籲叫停接種強生的新冠疫苗，但強調「目前來看，這些負面事件看來極為罕見」。該聲明是以FDA生物製品評估和研究中心主任馬克斯（Peter Marks）和CDC首席副主任舒查特（Anne Schuchat）的名義發表。

白宮稱對接種計劃沒大影響

聲明只稱「建議」，但《紐時》稱相信聯邦和州級衛生部門都會按此暫停強生疫苗接種。白宮防疫協調官齊安茲其後發聲明，強調暫停強生疫苗接種的建議不會對拜登政府的疫苗接種大計構成重大影響，畢竟強生疫苗迄今只佔全美接種的不到5%。

聲明提到，截至4月12日，強生疫苗在全美已進行680萬次接種，CDC和FDA正在評估6宗罕有血栓病例——患者皆同時出現「腦靜脈竇栓塞」（CVST）和血小板減少症。6宗個案發生於年齡介乎18至48歲的女性，症狀在接種後6至13天期間出現，FDA官員確認其一病例已去世，另有一人情况危殆。

這種同時出現血小板下降和血栓的情况正是牛津-阿斯利康疫苗涉及血栓問題的主要模式——牛津疫苗的血栓個案大多是CVST，但部分則是腹部的內臟靜脈血栓。

聲明又指出，CDC今日會召開疫苗接種諮詢委員會的會議，以進一步審視上述個案和評估其潛在重要性，另外FDA則也審視其調查分析，故直至相關審視程序完成前，建議先暫停採用強生疫苗。

與牛津疫苗相同技術研發

歐洲藥品管理局（EMA）此前已批准使用強生疫苗，但上周三（7日）也確認發現3宗與低血小板有關的血栓情况，跟牛津疫苗問題相似，正就此展開仔細研究。在FDA和CDC聲明後，荷蘭監管部門仍表示強生疫苗好處大於風險，但強生確認會押後在歐洲的疫苗接種計劃。

澳洲政府昨日較早前已確認不會採購強生疫苗，強調目前暫不會新增採購任何腺病毒載體技術的疫苗——牛津和強生疫苗皆以腺病毒載體技術研發。

（紐約時報/路透社/衛報）

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