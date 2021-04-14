2011年3．11大地震引發海嘯，損毁福島第一核電站反應堆冷卻系統，為免反應堆內的燃料棒溶解，須持續注水冷卻，還有長期以來滲入反應堆的雨水和地下水，這些都是含輻射物的污染水，現時每天仍產生約140噸。東京電力公司目前使用「多核種除去處理系統」（ALPS）處理核污水，每天抽出數噸污水，並過濾掉當中63種輻射污染物中的62種，聲稱只有氚（tritium）無法從水中分離。東電在福島建了逾1000個缸，儲存逾125萬噸核處理水，但預計明年秋天將全滿。

什麼是氚？對人體有害嗎？

氚是氫的同位素，半衰期為12.3年。若人體（透過污染水）直接吸入或食用會積聚在體內，大量攝取氚更會致癌。加拿大核安全委員會指出，人體攝取數十億貝克的氚，才會對健康產生影響。據去年12月31日的數據，東電儲存的核廢水中，氚的最高濃度為每公升250萬貝克，相較一根香蕉有15貝克的氚及1公斤鈾有2500萬貝克的氚。

如何排放核處理水？

根據日本政府計劃，核污水中的氚將被稀釋至每公升少於1500貝克再排放入海，這濃度為日本安全標準的1/40，亦是世衛規定飲用水標準的1/7。排放計劃兩年後開始，初步估計將耗時30年逐步排放。有關做法獲國際原子能機構（IAEA）支持，稱其他國家的核電廠也會排放核廢水到大海，並非「新鮮事」。

有何爭議？

環保組織如綠色和平指出， 輻射物質如碳-14仍會殘留水中，並會積聚在食物鏈，長期累積的攝取量可能損害人體DNA，希望東電繼續儲存這些核污水，直至發展出更先進的過濾科技。日本漁民憂心10年來他們努力說服消費者相信福島海鮮安全無虞，但核廢水一排放，這些努力恐功虧一簣。

福島海產會否受影響？

日本政府表示，福島核廢水的輻射物質濃度遠低於國際安全標準上限，並引述聯合國的報告指出，即使將全部核廢水集中在一年內排放，對日本產生的輻射暴露量也會低於「自然輻射暴露量的千分之一」。日本政府對於食物輻射安全規定上限為每公斤100貝克，較歐盟（每公斤1250貝克）及美國（每公斤1200貝克）嚴格。福島縣更針對漁農產品設定更嚴格的每公斤50貝克的上限，以爭取消費者信任。

自2011年以來，有數十萬種福島食品通過檢測。香港禁止來自福島所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉入口；另外，所有來自茨城、栃木、千葉、群馬和福島縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋，以及活生、冷凍或冷藏水產品須附有日本當局簽發的證書，證明輻射水平沒超出食品法典委員會的指引限值，否則亦禁止供港。

科學家有何看法？

日本大分大學輻射風險評估專家甲斐倫明指出，控制核廢水的稀釋濃度與排放量很重要，「科學家普遍有共識，（核廢水排放）對健康影響很小，但排放核廢水不能說是零風險，這是爭議所在」。倫敦帝國學院分子病理學專家托馬斯（Geraldine Thomas）表示，氚「不會構成健康風險」，且排入太平洋後還會有稀釋效應。

不過，民間質疑東電曾選擇性不披露污水中還有碘-129（半衰期1570萬年）、碳-14（半衰期5730年）等放射性物質超標問題，至2018年被指有問題才公開更多資料，令外界對其失去信心。有報告指碳-14會殘留水中，長期累積可能損害DNA，但托馬斯認為，碳-14不會危害健康，反倒是目前海水中所含汞（水銀）的問題，應比福島產品更讓消費者憂慮。

還有其他處理核污水的方法嗎？

除了排放入海，IAEA也曾提出在受控情况下將核污水蒸發，認為「技術上可行」。另亦可選擇建造更多儲水缸，以及將砂漿（mortar）倒入核污水中使之變成固體，但兩者皆需大量土地。有專家指出，排放入海是最便宜、工期最短、不產生二次核廢物的方法。

資料來源：華盛頓郵報/共同社/法新社/彭博社