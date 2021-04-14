綠色和平指資訊不足 港學者憂損食物鏈

無脊椎動物首當其衝

梁美儀提醒，除了目前所知的氚，核污水還會有放射性重金屬，後者放射性更高、半衰期更長。他指研究顯示，福島核污水一旦排出，將主要隨水流經北太平洋到美國西岸，但視乎季節，也可能去到黃海和東海。惟他指香港的風險較低。伍漢林則指出，要準確掌握核污水的放射性物質情况，才能有效製作電腦模型來推算核污水排放對海洋生態的影響，但目前日方公布資訊有限。

排放核污水有否更好的替代方案是另一爭議。伍漢林指日本政府和東電宣稱儲水槽即將爆滿，但據綠色和平取得的會議紀錄顯示，核電站附近仍有空間興建新的儲水槽，只是當局未盡力。綠色和平的新聞稿也引述其東京辦公室氣候與能源項目主任鈴木一枝的批評，質疑日本政府蓄意將核污水排放至太平洋，放棄有科學證據支持下使用先進技術將核污水長期儲存在核電廠及周邊，寧願選擇最便宜的方式，低估核輻射風險。伍漢林舉例，可嘗試用空氣冷卻技術代替用水冷卻，藉此減少核污水。

梁美儀指日本政府提出稀釋1000倍再排入海，宣稱可降低影響，這說法看似有理，但仍要考慮到排放總量。他希望未來兩年找到更好方案，令日方可趕及「轉軚」。

港食衛諮詢委會主席：可對日海鮮放心

另外，本月新上任食物及環境衛生諮詢委員會主席的梁美儀強調，香港市民可對進口本港的日本海鮮放心，其委員會正是負責相關風險評估措施的把關。他舉例指曾有日本稻米因黏上輻射塵，在抽檢時被驗出超標而被禁止進口。他形容核污染最嚴重的情况已過去，食物安全一般來說可放心。

明報記者