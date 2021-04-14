日稱已過濾62輻射物 核專家質疑淡化危機

綠色和平東亞分部及日本辦公室去年發表報告《力挽狂瀾2020：福島核污水危機的真相》，指出ALPS除了無法有效去除多種有害放射性同位素，系統設計上亦未考慮去除半衰期長達5730年、可能損害人體DNA的輻射物質碳-14，並批評日本政府及東電過去一直迴避碳-14的爭議。綠色和平德國辦公室資深核能專家伯尼（Shaun Burnie）去年向《德國之聲》表示，他認為日本只強調氚的說法極為誤導，目的是轉移視線。東電聲稱ALPS能將水中輻射污染物減至「偵測不到」的水平，但伯尼說：「污染水中還含有許多輻射物，會影響環境和人類健康，其中包括鍶-90。」他又指出，東電外泄的內部文件顯示，該公司並未能去除多種輻射物，包括碘、釕、銠、銻、碲、鈷和鍶。

東京電力在官網稱截至去年6月，該公司分析80座儲水缸，平均碳-14濃度為每公升42.4貝克（最高為每公升215貝克，最低是2.53貝克），低於國家法定標準的每公升2000貝克。

漁民不滿 憂復興前功盡廢

另外，日本政府的排污決定惹福島縣及鄰近地區的漁民不滿。不少漁業界人士慨嘆業界最近才有起色，憂政府決定會令他們前功盡廢。附近其他縣的漁業界人士亦紛表不滿，如茨城縣沿海地區漁業協同組合聯會會長飛田正美指出，現在當地海鮮價格只回復到災前六至七成，風評受損將令漁業再衰退，將廢水排到海洋是「對漁業者是生死攸關的問題」。

（德國之聲/綠色和平/NHK）