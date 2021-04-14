持續30年 日稱經稀釋安全 環團憂污染 福島核廢水拍板排出海 中韓抗議

日本首相菅義偉昨稱，政府判斷將廢水排放入海是「最現實」選項。2011年福島核事故後，為了讓核反應堆內熔融核燃料保持穩定，須持續注水冷卻，這些水和每日流進反應堆的地下水及雨水構成高輻射的核廢水，現已累積125萬噸，存放在福島第一核電站逾千個巨型儲水缸，每年成本達1000億日圓（約71億港元），這些儲水缸將於明秋爆滿。

IAEA監督排放 外界未釋疑

核廢水經「多核種除去處理系統」（ALPS）處理後存放在儲水缸，但仍包含部分超出排放標準一萬倍的放射性物質，須經過第二次ALPS處理，去除銫和鍶等62種放射性核種，但氚難以從水中分離，無法靠ALPS去除。日本政府指會將排放入海的廢水氚濃度稀釋至國家標準1/40、世衛飲用水標準的1/7，過程由國際原子能機構（IAEA）監督。當局計劃先讓東京電力開始過濾廢水和興建相關基建等，料兩年後開始排放，在福島第一核電站預定廢爐的2041至2051年左右完成。

日本政府專家小組去年初提出將廢水稀釋到國家標準以下濃度後，排放到大海或大氣中，IAEA曾指兩者均可接受，全球其他核電站亦是以類似程序處理核廢水。其總幹事格羅西（Rafael Grossi）昨稱日本政府的決定符合國際慣例，但福島第一核電站的廢水量龐大，是「獨特且複雜的案例」。曾研究福島周邊水域的美國伍茲霍爾海洋研究所資深研究員比塞勒（Ken Buesseler）則指出，在氚以外，他憂慮儲水缸可能仍有其他高含量放射性污染物。環保組織綠色和平曾質疑ALPS設計上並未考慮去除半衰期達5730年的放射性元素碳-14（見另稿）。

台表遺憾美支持 韓召日使抗議

美國國務院對日本的決定反應正面，而日本周邊國家及地區則強烈反對。中國外交部斥日本單方面決定以排海方式處置核廢水，做法極不負責任，中方保留作進一步反應的權利。廣東海洋大學原副校長朱堅真向《環球時報》稱，中國可在《聯合國海洋法公約》框架下採取行動，還可聯合周邊國家提起訴訟，要求日本政府放棄決議或賠償。

韓國促日本透明公開核廢水處理的資訊，並會向IAEA等國際社會表達憂慮，要求國際社會對日方處理核廢水作科學檢驗，若發現問題，將提出索賠和要求終止排放。韓國昨傳召日本駐韓大使相星孝一抗議。台灣行政院原子能委員會對日方決定表示遺憾。

（路透社/法新社/NHK/日經新聞/韓聯社）