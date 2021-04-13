高接種率智利疫情反彈 惹關注 專家﹕現安全假象 反映難單靠疫苗控疫

以色列去年12月中開始接種BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗），近月疫情大為改善，日增確診與1月高峰期相比跌96%、重症和死亡個案分別減90%和85%，本月每日新症降至400宗以下。以色列日常生活幾近回復至疫前，商店、酒店、戲院及音樂會重開，但仍實施小量防疫措施，包括類似疫苗護照的「綠色通行證」、外出戴口罩和室內限聚。

多接種科興 未達群體免疫

智利疫情則惡化，由2月底日增少於3500宗確診，升至現時超過7000宗，迫使政府兩周前再封城。該國2月才開始接種疫苗，但接種速度快，至今全國1800萬人口中，460萬人接種了兩劑，720萬人接種了一劑。根據《金融時報》周日數據，智利每100人接種最少62劑疫苗，僅次於以色列和英國。智利專家預計到6月或7月，才會看到疫苗對感染率的影響，又不認為科興疫苗無助遏疫情。智利施打疫苗九成為科興，巴西布坦坦研究所1月發布國內後期臨牀測試數據，顯示科興疫苗總體有效率為50.4%，僅僅高於世界衛生組織定下的五成最低標準，但對防止重症100%有效。智利大學最近一項實測研究發現，接種一劑科興疫苗後兩星期有效率只有3%，遠遠低於BioNTech疫苗的52%，後者接種兩劑後的有效率更高達95%。智利科學部長顧夫（Andres Couve）周日為科興疫苗辯護，稱大家應留意疫苗減少重症或死亡有效率，呼籲公眾繼續接種。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周日亦解釋，直至4月初智利接疫苗人數佔總人口約25%，這比例還未達到控疫所需群體免疫的接種率。

3原因致反彈 太早解封出事

智利衛生部諮詢委員會的流行病學家阿吉萊拉（Ximena Aguilera）指，三大原因導致疫情反彈，一是更致命的新型變種病毒株傳播，尤其來自巴西的變種病毒；二是民眾在3月暑假後流動性一直增加；三是民眾未嚴格遵守社交距離措施，部分原因是民眾認為接種疫苗後更安全，另也涉抗疫疲勞。智利醫學協會地區主席克里斯皮（Francisca Crispi）指，政府去年11月重開邊境，今年1月民眾可在國內跨省享受暑假，又沒控制或追蹤抵境旅客，太早解封令疫情惡化。泛美衛生組織主任艾蒂安（ Carissa Etienne）說：「疫苗只是我們應對疫情一部分措施，我們必須繼續依靠公共衛生措施來確保我們的民眾和國家安全。」

另外，巴西布坦坦研究所周日公布科興疫苗在巴西的第三期臨牀測試最終結果，顯示其有效率從1月初公布的50.38%修正為50.7%，對明顯症狀的保護效力從1月的78%修正為83.7%。

（金融時報/紐約時報/衛報）

（抗疫新階段）