喜馬拉雅山火瀕失控 15年最嚴重

民眾火耕乾旱天氣「助燃」

北阿肯德邦（Uttarakhand）本年至今已錄得1500宗山火，並隨着4月炎熱乾旱的夏季臨近而加劇。有受山火影響的居民稱最近數晚都擔心得難以入睡，居於該邦城鎮比托拉格爾（Pithoragarh）一個村莊的阿瓦尼（Kedar Avani）表示，他們半夜要醒來留意山火是否正逼近。他指他們根本無法撲滅山火。《金融時報》指該邦約三分之二面積是森林，當局已派出數以千計人員試圖控制火勢。

印北和尼泊爾過去數月天氣異常乾旱，科學家稱雖然不能將山火嚴重直接歸咎於氣候轉變，但氣候的確加劇該區乾燥情况，而政府對山火的態度及人為因素亦是個問題。印度國家災害管理局（NDMA）未有將山火列為自然災害，該局成員瓦察（Krishna Vatsa）稱，是因為大部分山火主因是民眾為農耕而故意造成。NDMA亦指印度的消防及救護車短缺逾八成，消防人員數目亦較要求的少96%。

印度鄰國尼泊爾上月亦錄得約500宗山火，該國有森林專家指出，政府從外國收到數以百萬計美元的氣候資金，但沒花分毫用於預防及撲滅山火。該國森林局發言人則表示，有限資源下已盡其所能，山火發生於山坡等難靠近的地形，加上乾燥天氣和民眾故意放火，都成為難題。

（BBC/金融時報）