增感染力vs.扭曲歷史 數碼上色掀爭辯

舊相彩色化的其一例子是由巴西數碼上色師阿馬拉爾（Marina Amaral）跟奧斯威辛納粹集中營博物館合作的「奧斯威辛的臉孔」項目，為大批集中營的黑白相片上色。阿馬拉爾堅定認為，數碼化上色有潛力協助重構遺失的人性，可移去觀看者對相中人的「情感障礙」，她說：「我認為此舉令他們（相中人）人性化，他們不再只是數字或統計數據，而是像你和我的人。顏色令我們更感到同理心，有助我們以更深入、更具意義的方式去跟相中人聯繫。」她的其中一張印象深刻的照片是一名14歲集中營女囚，從黑白原相中其嘴唇上的腫塊未必起眼，但當照片色彩化後，其血迹就清晰可見。

創作者稱賦人性 學者質疑反疏離

不過，不少圖像史學者對這做法表示質疑。愛爾蘭都柏林大學藝術史及文化政策學院副教授馬克-菲茨傑拉德（Emily Mark-FitzGerald）和其他圖像史學者質疑，在上色過程的各種加工，例如移除塵埃、刮花或其他不完美之處，然後加上假設的顏色，只會淹沒而非突顯過去。馬克-菲茨傑拉德直言，看到那些上色舊相時，第一反應也是覺得很奇妙，但接着就會開始提出連串質疑，例如相片加工的動機、相片被加上或移除什麼資訊等。

《魔戒三部曲》導演彼得積遜2018年紀錄片《不老的戰跡》（They Shall Not Grow Old）用上了放大和上色的一戰西方戰線影像。大英圖書館首席新聞及移動影像策展人麥凱南（Luke McKernan）撰文批評「這是荒唐之舉」，他質疑道：「彩色化不會帶我們更接近過去，它只會增加現在和過去的間隙，那做不到即時感，它只創造差異。」

（Euronews/Wired）