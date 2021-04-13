赤柬「死囚照」藝展 改圖加笑容惹劣評

愛爾蘭藝術家稱更「人性化」

惡名昭彰的S-21監獄在1975至1979年運作，估計有1.4萬人在那兒被嚴刑拷問和虐待，最後被處決。VICE亞洲版上周五刊登洛克雷（Matt Loughrey）的訪問文章，當中提到洛克雷將受害人的黑白照片彩色化，讓照片「更人性化」，又聲稱有與受害人的家人溝通。對於VICE記者問及那些受害人展現笑容的照片時，洛克雷說，從他所看到的照片中，女性較男性多笑容，「我認為那很大程度與心情緊張程度有關」。他說，人們會在緊張時以笑容掩飾感受，被囚者微笑可能是要試圖討好囚禁他們的人。文章並沒提到那些笑容是洛克雷加工而成，亦沒顯示加工前後照片作比對。

報道刊登後，數以千計民眾上周六開始在社交平台抨擊，質疑照片被後期大幅加工，包括加上笑容和在受害人背後牆上加上血掌印。發文者之一Munthit Ker說：「沒有言語能夠完全表達那些即將被送去萬人塚者的可怕心情，但在這裏，他們被以藝術為名展示慶祝式笑容。這既沒有同理心，也具冒犯性。」流亡的柬埔寨反對派領袖、柬埔寨救國黨前副主席莫淑華（Mu Sochua）在Twitter說：「利用科技修改S-21受害人照片，是對他們靈魂的莫大侮辱。」「柬埔寨檔案中心」總監尤張（Youk Chhang）形容，改動照片的做法相當於重寫國家黑暗與痛苦歷史的一頁。

除了照片被修改，有關照片的內容亦被質疑有錯。一名叫Lydia的女子表示，自己是那些照片其中一名男受害者瓦良（Khva Leang）的侄女。她說，雖然照片沒被修改，但說明稱其伯父叫Bora，是一名農民，但他其實是一名教師。洛克雷更稱曾與Bora的兒子聯絡，但這並不可能，因為Bora唯一的兒子早已死了。她說：「負責任的新聞是重要的，特別是當那涉及覆述一場恐怖的大屠殺內真實受害人的故事。」

柬國官民同斥損受害人尊嚴

柬埔寨文化藝術部周日發表聲明，斥照片影響「受害人的尊嚴」，要求洛克雷和VICE撤回文章和照片，並呼籲研究人員、藝術家和公眾不要改動任何歷史資料，以尊重受害人。文化藝術部又警告，那些照片的版權屬博物館所有，如果洛克雷不遵照要求，會採取法律行動。擁有照片版權、由S-21改建的吐斯廉屠殺博物館（Tuol Sleng Genocide Museum）表示，那些被改動的照片「嚴重影響受害人的尊嚴」。

媒體撤回訪問文章 未道歉

VICE隨後撤回文章，並在原連結發表聲明，稱文章包含的赤柬受害人照片改動不單涉及彩色化，文章未達到VICE的編輯標準，因此已被移除，「我們對錯誤表示遺憾，並會調查今次的編輯工序問題如何出現」。

不過《高棉時報》報道洛克雷的留言，他形容指控「荒謬」（nonsense），「我沒有編造歷史，人們很快就作出批評，但事實上那是道德上有理的。自2019年末這計劃展開以來，我與142個柬埔寨家庭合作，當中11個要求他們的家人（受害人）展示笑容，而那是他們手上唯一的照片。有部分例子是他們有在笑」。他又稱，計劃得到很正面的回應。報道沒有提及洛克雷在哪裏留言。

（路透社/法新社/BBC/高棉時報）