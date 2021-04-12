百萬用戶資料被公開 Clubhouse否認遭入侵

稱本屬公開用戶資料

科技新聞網站Cyber News上周六（10日）報道，外泄的資料包括有Clubhouse用戶識別碼、用戶名稱，Twitter和Instagram用戶名稱及跟隨者人數等，但未發現有更敏感的數據如信用卡資料等外泄。但報道指只要掌握用戶名，然後找出該用戶其他社交網站個人資料之間的關連，仍可能被用作網絡犯罪，導致用戶的實際損失。例如黑客可結合今次外泄資料和其他外泄資料，針對潛在受害人建立更詳細的個人資料檔案，從而作出更有說服力的網絡釣魚（phishing）詐騙或盜用身分等。

Cyber News建議用戶除了更改密碼、採取雙重驗證，亦要注意Clubhouse上的可疑信息，或陌生人連結請求等。

Clubhouse昨日否認被黑客入侵，稱媒體報道所指的資料是程式上公開的個人資訊，任何人登入程式或他們的應用程式界面（API）都能看到。

私隱公署籲啟用雙重認證

Clubhouse在去年3月推出，因為擁有邀請碼才可進入房間討論的特色而受到關注，惟此平台的個人私隱保安能力亦引起憂慮。例如今年2月有台灣媒體報道，指Clubhouse上一個名為「Ai Eks」的帳號進入不同房間，將討論內容放到特製的第三方平台「OpenClubhouse」上轉播，令相關討論內容外泄及用戶面臨風險。

本港個人資料私隱專員公署昨（11日）亦表示注意到有關報道，稱正聯絡Clubhouse了解受事件影響的人士是否涉及香港用戶及所涉及的個人資料。私隱公署亦呼籲用戶啟用帳戶登入雙重認證功能、查看帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄等，以保障個人資料私隱。

（商業內幕/Cyber News）