緬軍被指「系統逼害」醫護 阻救援

仰光附近示威逾80死

仰光附近城鎮勃固（Bago）上周五有82人死於示威鎮壓，一度驅使居民逃往鄰近村落，不過示威翌日便捲土重來。號召當地示威的耶圖（Ye Htut）說：「恰似一場種族滅絕。軍人向每一道人影開槍。」當地居民說安全部隊不讓救護員接近死傷者。

一名倡導人權醫生組織成員對英國《觀察家報》說，軍方正在「有系統地逼害醫務人員」，藉以對付需要救治的反政變示威者及參加全國大罷工的政府醫務人員。醫療界是首批實行罷工抗爭和積極支援示威者的團體。

該國這兩個多月的反政變示威浪潮中，常見到軍人、警察阻撓救援示威者，甚至攻擊醫療人員。4月4日曼德勒市，一名在電單車後座的女子遭軍人槍擊跌落石屎路中，因救護員走近她有受現場軍人槍擊之險，延誤了約一個小時的救治，最後身亡。現場救援員說：「那儼如殺戮戰場。我們救不了她，連取回她的屍體都很危險。他們根本不關心救護員的死活，會開槍射任何人。」除了支援前線的醫療人員懷疑受針對，政府還在機場扣下了輸入的醫療物資。

緬甸示威未息且對抗轉趨激烈。克欽邦莫茂的「克欽獨立軍」（KIA）4月10日晚與緬軍爆發激烈戰事。

面對軍政府加強資訊箝控，包括限制使用互聯網、Wi-Fi，使傳媒和社交網站屏蔽，又登門調查民居強制拆除PSI衛星接收器，緬甸坊間湧現老式印刷文宣。全國上萬人現會通過下載由記者、學生製作的PDF版資訊，打印出來後，在仰光、曼德勒等地分發，傳遞抗爭消息和鼓舞士氣。

（觀察家報/今日緬甸/澳洲廣播公司/法新社）