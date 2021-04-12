核設施甫啟動即出事 伊朗指控恐怖主義

未造成傷亡污染

位於中部伊斯法罕省（Isfahan）的納坦茲核設施是伊朗鈾濃縮計劃的核心，總統魯哈尼上周六在該設施主持儀式，為164組IR-6、各30組的IR-5和IR-6S離心機啟用揭幕，官媒又聲稱已注入六氟化鈾氣體到離心機；然而翌日伊朗官媒Press TV即報道核設施發生故障。伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）稱事件中沒有傷亡，核設施電力系統則受影響。

IAEA發言人表示有留意到傳媒就今次事故的報道，現階段沒有回應。納坦茲核設施去年7月亦曾發生爆炸，伊朗政府後來稱是有人企圖要蓄意破壞伊朗的核計劃。魯哈尼上周六為新設施揭幕時，亦公布測試最新一代的IR-9離心機之機械穩定性，又為一個離心機組裝工廠遙距揭幕，新工廠正是為取代去年7月爆炸損毁的設施。

美防長訪以國 將晤內塔尼亞胡

另一方面，美國國防部長奧斯汀周日抵達以色列，展開為期兩天的訪問，其間會跟以國總理內塔尼亞胡和防長甘茨會面。以色列對於拜登政府在伊朗問題的立場感到憂慮，路透社指華府將一邊就重返2015伊朗核協議重啟會談，一邊尋求在地區安全問題消除以色列疑慮。

（路透社/法新社）