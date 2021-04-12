核設施甫啟動即出事 伊朗指控恐怖主義

【明報專訊】伊朗日前就重返核協議派代表到奧地利維也納參與會議的同時，上周六（10日）在納坦茲（Natanz）核設施啟動可更快濃縮鈾的先進離心機，但數小時後即有伊朗官媒透露設施的配電網發生問題，導致出現事故，但未造成傷亡或污染。伊朗核計劃主管薩利希（Ali Akbar Salehi）同日稍後宣稱，事故是「恐怖主義」行徑所致，敦促國際社會和國際原子能機構（IAEA）處理他口中的「核子恐怖主義」，又指伊朗保留向施襲者採取行動的權利。
未造成傷亡污染
位於中部伊斯法罕省（Isfahan）的納坦茲核設施是伊朗鈾濃縮計劃的核心，總統魯哈尼上周六在該設施主持儀式，為164組IR-6、各30組的IR-5和IR-6S離心機啟用揭幕，官媒又聲稱已注入六氟化鈾氣體到離心機；然而翌日伊朗官媒Press TV即報道核設施發生故障。伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）稱事件中沒有傷亡，核設施電力系統則受影響。
IAEA發言人表示有留意到傳媒就今次事故的報道，現階段沒有回應。納坦茲核設施去年7月亦曾發生爆炸，伊朗政府後來稱是有人企圖要蓄意破壞伊朗的核計劃。魯哈尼上周六為新設施揭幕時，亦公布測試最新一代的IR-9離心機之機械穩定性，又為一個離心機組裝工廠遙距揭幕，新工廠正是為取代去年7月爆炸損毁的設施。
美防長訪以國 將晤內塔尼亞胡
另一方面，美國國防部長奧斯汀周日抵達以色列，展開為期兩天的訪問，其間會跟以國總理內塔尼亞胡和防長甘茨會面。以色列對於拜登政府在伊朗問題的立場感到憂慮，路透社指華府將一邊就重返2015伊朗核協議重啟會談，一邊尋求在地區安全問題消除以色列疑慮。
（路透社/法新社）
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