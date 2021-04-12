烏克蘭漸趨堅定入北約 「莫斯科紅線」難以踰越

美國未見力撐

2002年，時任烏克蘭總統庫奇馬首稱有意加入北約。其繼任者尤先科把參加北約「成員資格行動計劃」（MAP）視為優先事項，但總理亞努科維奇唱反調。尤先科2008年獲另一總理支持再提參加MAP，觸動莫斯科紅線。

俄羅斯總統普京一度威脅將導彈對準烏克蘭，當時美國支持拉攏烏克蘭和格魯吉亞加入北約，但部分成員國顧慮俄方反應，拒支持北約再東擴。

亞努科維奇2010年就任總統後擱置加入北約，隨着他2014年被革命推翻，俄國吞併克里米亞和支持頓巴斯擺脫基輔掌控後，烏克蘭對加入北約立場漸趨堅定——國會前年大比數通過憲法修正案，將加入歐盟和北約定為戰略目標。

烏克蘭因貪污和國防部門欠透明度等問題暫未符合加入條件，但俄羅斯因素是更大障礙。

北約的集體防衛條款適用於締約國，但未列明MAP參與國正式加入前要如何應對。北約1995年東擴研究列明，候選新成員國的考慮因素包括種族和外部領土衝突。

北約成員國忌憚抗俄

俄羅斯一直抗拒北約觸手伸至家門口，分析指部分北約成員國擔心納入烏克蘭，會令北約須即啟動集體防衛條款來對抗莫斯科。但北約或已開始加強跟基輔合作，烏克蘭武裝部隊總司令霍姆查克上周五指出，基輔已加強與北約的軍事對話，亦正參加北約軍演等訓練。

（綜合報道）

（世局解碼）