法釀酒區嚴重霜凍 組織：葡萄收成恐減九成

勃艮第波爾多等產區受災

家族七代都利用在勃艮第（Burgundy）沃爾奈（Volnay）種植的葡萄釀酒的德拉格朗熱（Didier Delagrange）形容這是「冬季在春天來臨」。勃艮第的釀酒商協會主席估計，今年的收成將會減少最少五成。隆河谷（Rhône Valley）釀酒商組織主席佩拉東（Philippe Pellaton）更悲觀，稱今年收成恐較正常少八至九成，將是過去40年來收成最少的一年。

另一知名葡萄酒產區波爾多（Bordeaux）亦受霜凍打擊，當地其他果樹如杏、桃和桃駁李，以及油菜籽等亦受影響。全國農民聯會的聲明表示，多個地區的農民和葡萄種植者都深受影響，很多人都要重新栽種逾半作物。

有業內專家指今次霜凍的破壞是數十年來最嚴重，部分原因在於出現霜凍前一星期，當地出現反常的和暖天氣。農業部長德諾爾芒迪（Julien Denormandie）表示，將宣布進入農業災難狀態，以調動資金支援農民。

（金融時報/衛報）