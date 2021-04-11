法釀酒區嚴重霜凍 組織：葡萄收成恐減九成

【明報專訊】法國多個重要釀酒區過去一周出現嚴重霜凍，部分地區溫度跌至零下6℃，導致大量葡萄花朵和幼芽被凍壞。有農民組織稱，部分地方的葡萄收成將大減九成，勢影響當地釀酒業。全國釀酒商協會CNIV形容這是數十年來最嚴重災情之一，政府稱已準備為受影響農民提供援助。
勃艮第波爾多等產區受災
家族七代都利用在勃艮第（Burgundy）沃爾奈（Volnay）種植的葡萄釀酒的德拉格朗熱（Didier Delagrange）形容這是「冬季在春天來臨」。勃艮第的釀酒商協會主席估計，今年的收成將會減少最少五成。隆河谷（Rhône Valley）釀酒商組織主席佩拉東（Philippe Pellaton）更悲觀，稱今年收成恐較正常少八至九成，將是過去40年來收成最少的一年。
另一知名葡萄酒產區波爾多（Bordeaux）亦受霜凍打擊，當地其他果樹如杏、桃和桃駁李，以及油菜籽等亦受影響。全國農民聯會的聲明表示，多個地區的農民和葡萄種植者都深受影響，很多人都要重新栽種逾半作物。
有業內專家指今次霜凍的破壞是數十年來最嚴重，部分原因在於出現霜凍前一星期，當地出現反常的和暖天氣。農業部長德諾爾芒迪（Julien Denormandie）表示，將宣布進入農業災難狀態，以調動資金支援農民。