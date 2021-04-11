韓首國產戰機原型亮相 專家：較美F-35便宜高速 出口潛力大

KF-21由韓國航空宇宙產業（KAI）研發，最大負載量為7700公斤，設有10個莢艙搭載武器，能以1.8馬赫（即音速1.8倍或約時速2200公里）飛行，續航距離為2900公里，預料正式服役時可配備多款空對空和空對地導彈，甚至是巡航導彈。KF-21並非隱形戰機，沒有可提升隱藏能力的內部武器艙，但官員稱會繼續研究，未來或改裝增其他功能。

韓國將生產6架原型機作測試和開發，料今年展開地面測試，明年首度試飛，整個研發計劃2026年完成。這款戰機將取代現時韓國部署、美國在60年代推出第三代戰機F-4和F-5。文在寅稱，目標在2028年部署40架，並在2032年增至120架，又稱開始量產後，有望創造10萬個就業機會，並帶來5.9萬億韓圜（約409億港元）附加價值，若有外國買家，經濟效果將更顯著。

文在寅：開國防獨立新時代

雖然KF-21只有65%是韓國製造，但韓國生產飛機的歷史不長，推出這款戰機被視為一大成就。政府稱，完成最終測試後，韓國將成為全球第8個研發出先進超音速戰機的國家。其他國家包括美國、俄羅斯、中國、日本、法國、瑞典，以及由英國、德國、意大利和西班牙組成的聯盟，當中只有美國和中國已部署國產第5代戰機，它們均具隱形技術和雷達干擾能力等。

美國《軍事觀察》雜誌總編輯艾特（Abraham Ait）認為，隨着產量增加，KF-21戰機可能取代韓國現時部署的第4代戰機，且其價格遠低於F-35戰機，出口潛力大，泰國、菲律賓甚至伊拉克亦可能是主要客戶，這些國家都正使用韓國打算淘汰的機種。

韓國和印尼在2014年起共同研發KF-21，項目總值8.8萬億韓圜（約610億港元），韓國和印尼分別承擔八成和兩成費用，但印尼後來未有如期供款。兩國仍在談判，印尼防長普拉博沃前日亦有出席戰機原型亮相活動，文在寅感謝印尼政府相信韓國的潛力。

（CNN/路透社/韓聯社）