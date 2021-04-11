拜登組跨黨派委員會 研改革最高法院

最年長大法官稱或損法院權威

委員會由36人組成，包括前聯邦法官、保守派和自由派法律學者等，負責分析支持和反對改革最高法院的主要論點，包括評估特定改革提案的優點和合法性。白宮較早前的聲明提到，研究主題包括大法官的任期和人數等。委員會將召開公開會議，並有180天時間報告結果。拜登去年10月競選時承諾設立委員會，但迴避就增加大法官人數的提案表態。

國會在19世紀中葉數度修改大法官人數，至1869年調整為9人，一直延續至今。現時大法官為終身制，前總統特朗普任內提名了3名大法官，令保守派和自由派的比例大幅右傾至6比3。他在去年大選前數周提名保守派的巴雷特，獲當時仍是共和黨控制的參議院火速通過，惹民主黨強烈不滿，原因是麥康奈爾2016年時曾以接近大選為由，拒為時任總統奧巴馬的提名人選舉行聽證會，今次被質疑雙重標準。

目前最高法院最年長的是82歲自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer），他上周二在哈佛大學發表演說時，提到改革最高法院或損害其權威，最高法院仰賴於民眾「相信法院受法律原則指引，而非政治」。

（路透社/法新社）