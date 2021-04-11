半導體短缺 白宮明辦峰會商應對

拜登政府2月曾召開類似峰會，但半導體供應短缺問題持續惡化。通用汽車和福特汽車上周四宣布，計劃暫時閒置未能取得足夠半導體的北美工廠，其中通用汽車每間工廠或停工一至兩周，影響1萬名工人。這兩間公司的行政總裁，將與台積電、英特爾和格羅方德（GlobalFoundries）等主要半導體製造商，以及其他科技公司如Alphabet等出席峰會。白宮代表包括國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。

台積電通用列席 業界籲當局增投資

在去年新冠疫情初期，全球汽車需求下降，不少汽車晶片製造商改生產需求更大、用於電腦和電子設備的半導體。汽車需求去年底逐步恢復，汽車製造商隨即面臨半導體不足問題。業界人士稱，汽車所用的半導體通常較電子設備用到的高科技晶片更舊、利潤更低，以致半導體製造商或不願改變生產線。此外，多數半導體生產都設於美國以外地區，華府對此影響力有限。

半導體行業協會總裁諾伊弗（John Neuffer）認為短期而言，政府應避免干預，因業界正努力解決晶片短缺問題並擴大產能，但製造過程極度複雜，或需時長達26周，政府現在應盡快投資國內晶片生產和研究，確保美國半導體供應鏈長期實力和彈性。

（華盛頓郵報）