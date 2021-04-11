專家：女王提早退位機會微 查理斯威廉公務料增

英女王25歲繼位，但早在21歲生日時就曾向國民許下承諾，「我的整個生命，無論長短，都會為你們服務」。2006年時，她強調自己不會言休，稱當女王是「一輩子的工作」。歷史學家維克斯（Hugo Vickers）也認為，伊利沙伯二世不會因為喪夫而退位，因她仍然非常健康。英女王從未停下來，即使新型冠狀病毒疫情期間，甚至菲臘親王2月入院4周，她也遙距執行公務。不過，外界估計她可能會將更多公務交給查理斯及其他王室成員。事實上，過去10年她已幾乎停止在海外巡迴訪問，亦將數十個慈善機構、學術機構和體育組織的贊助人或職銜等角色交給其他王室成員。王室歷史學家萊西（Robert Lacey）說：「女王可能會退下來一點，我們將看到查理斯和威廉承擔更多工作。」

料查理斯將代替女王出國外訪

英國《每日電訊報》指出，早在菲臘親王2017年宣布卸下王室公務前，王室已展開接班計劃，幕僚形容的「溫莎團隊」已成形。不過這團隊陸續有成員退出，包括安德魯王子因捲入美國富豪愛潑斯坦的性醜聞，2019年辭去王室職務；哈里王子與妻子梅根去年亦宣布告別高級王室成員身分，不再擔任王室職務。

在8日哀悼期過後，預料女王將會重返公務，並同時推動交接計劃平穩過渡。王儲查理斯早已開始承接母親部分公務，包括在英國的國殤紀念日代表女王獻花及出國外訪。威廉王子也於2017年結束救援直升機機師職務，返回倫敦全職投入公務。

（路透社/每日電訊報/BBC/中央社）