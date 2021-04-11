最後時光展堅強一面 自行更衣拒代勞

【明報專訊】菲臘親王今年2月因「感染」入院治療近一個月，其間還接受心臟手術，出院後一直在溫莎堡度過人生最後時光。英國傳媒報道，他過去幾周一直展現堅強精神，例如堅持自己穿衣、跌下眼鏡也拒絕他人代勞拾起，亦曾拒絕使用輪椅。報道引述消息人士稱，他上月出院後，表明不要再入院，不希望在醫院內離世。報道稱，菲臘親王去世時，女王在他的牀邊。
《每日郵報》引述王室消息報道，縱使菲臘親王在最後時光身體虛弱，仍堅持自己照顧自己。例如有一次他跌下老花眼鏡，有男僕上前想幫他拾起，菲臘親王舉起手說：「不要緊，我來（拾起）。」報道又稱，英女王曾稱菲臘親王拒絕戴助聽器，「這代表我們要大聲說話」。
臨終女王陪伴在側
菲臘親王出院後變得更加安靜，近日經常留在房中，為他送上的餐點也沒有胃口吃，因此他慣常在早上7時半喝茶的安排亦取消，每天亦會睡很長時間。當他稍有精神時，會自己穿衣打扮，離開房間走走。在和暖的日子，他會在室外坐着曬太陽，用毛氈蓋腳。不過，他行動不便，需要用拐杖協助在屋內走動，後來亦偶爾會坐輪椅，由他人推動。
《每日郵報》引述王室職員報道，當菲臘親王第一次在房內看到輪椅時大叫道：「把那該死的東西從我視線上拿走！」這突顯他不願示弱的一面。