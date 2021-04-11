最後時光展堅強一面 自行更衣拒代勞

《每日郵報》引述王室消息報道，縱使菲臘親王在最後時光身體虛弱，仍堅持自己照顧自己。例如有一次他跌下老花眼鏡，有男僕上前想幫他拾起，菲臘親王舉起手說：「不要緊，我來（拾起）。」報道又稱，英女王曾稱菲臘親王拒絕戴助聽器，「這代表我們要大聲說話」。

臨終女王陪伴在側

菲臘親王出院後變得更加安靜，近日經常留在房中，為他送上的餐點也沒有胃口吃，因此他慣常在早上7時半喝茶的安排亦取消，每天亦會睡很長時間。當他稍有精神時，會自己穿衣打扮，離開房間走走。在和暖的日子，他會在室外坐着曬太陽，用毛氈蓋腳。不過，他行動不便，需要用拐杖協助在屋內走動，後來亦偶爾會坐輪椅，由他人推動。

《每日郵報》引述王室職員報道，當菲臘親王第一次在房內看到輪椅時大叫道：「把那該死的東西從我視線上拿走！」這突顯他不願示弱的一面。

（英國太陽報/每日郵報）