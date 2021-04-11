菲臘親王周六落葬 哈里將奔喪 私人喪禮 守30人限聚令

王宮發言人昨日表示，喪禮將只會是一個「象徵式的皇家喪禮」，不是國葬，以反映菲臘親王的遺願。知情人士說，菲臘親王生前表示「不想炫耀」，不想有像他的舅父蒙巴頓將軍那種喪禮。喪禮將於周六下午3時舉行，到時全國默哀1分鐘，儀式則會「慶祝和反映」菲臘親王一生為國的服務。報道稱，當日菲臘親王的靈柩會由溫莎堡的私人教堂，用他參與設計的特製Land Rover私家車移送至堡內的聖喬治教堂，王室成員包括王儲查理斯，將會隨靈柩而行，而英女王則會分開前往舉行儀式的聖喬治教堂，整個移靈過程預計8分鐘。最後，菲臘親王將會安葬在聖喬治教堂內的皇家墓穴（Royal Vault），而不是英國傳媒普遍估計的弗羅格莫爾花園。整個過程將會電視直播。

落葬聖喬治教堂皇家墓穴

出席儀式人員名單將於周四公布。菲臘親王和女王有4名子女、8名孫兒女和10名曾孫兒女。由於防疫規定喪禮限聚30人，現僅女王、長子查理斯夫婦、長孫威廉夫婦、長女安妮、三子愛德華夫婦與5個孫兒女代表家屬出席。王宮表示，目前正在美國加州生活的哈里王子將會出席喪禮，但其妻子、預計今年夏天分娩的梅根則根據醫生建議不會隨他回英國。

哈里與梅根最近在電視專訪節目中指控王室存在種族歧視，使他們跟王室關係緊張。菲臘親王死訊傳出不久，各界就將焦點放在兩人會否返英奔喪之上。哈里夫婦的「阿奇韋爾基金會」網站上周五換上深灰色底白色字悼念畫面，寫着：「緬懷愛丁堡公爵殿下，1921-2021，感謝你的奉獻……非常想念你。」《每日鏡報》報道，哈里上周五已跟父親查理斯等人聯絡過，並向兩個堂妹比阿特麗斯公主、尤金妮亞公主表示將回國。《紐約郵報》引述王室消息人士說：「哈里跟爺爺甚為親厚。他當然希望出席喪禮，無論薩塞克斯（哈里夫婦的銜頭）公爵伉儷與王室關係有多複雜。」《每日郵報》報道，哈里可能會利用外交豁免毋須隔離，又或返國後5天病毒測試呈陰性即可解除隔離。英國現時要求抵境旅客隔離10天。

昨午12時，英軍在倫敦、愛丁堡、加的夫、貝爾法斯特等主要城市與直布羅陀，及「鑽石」號和「蒙特羅斯」號等軍艦，以相隔1分鐘的模式，鳴炮41響向菲臘親王致敬。1901年維多利亞女王逝世時也有類似的鳴炮儀式。英聯邦成員澳洲和新西蘭的軍方，亦分別於昨天和今天鳴炮41響致敬。

BBC播紀念節目 遭投訴過量

王室官方Twitter昨上載女王伉儷合照及節錄女王在他倆1997年金婚紀念講話：「多年來他一直是我的力量……我虧欠他的，遠比他要求的多。」英國廣播公司上周五的特備節目播出查理斯率弟妹預錄追思父親的講話片段。王儲查理斯說：「他（父親）容不得糊塗。所以我們講話若模稜兩可，他就會說：『下定主意﹗』」安妮公主則表示，父親一直鼓勵他們突破自己。

另外，英國廣播公司（BBC）接獲大量投訴，稱BBC過量報道菲臘親王逝世消息和相關特備節目，排擠很多原先安排的節目，BBC要成立熱線處理排山倒海的投訴電話。

（綜合報道）