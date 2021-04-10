馮德萊恩訪土耳其「無位坐」 惹性別歧視質疑

意國加入口水戰 土召大使抗議

事緣馮德萊恩跟歐洲理事會主席米歇爾周二（6日）跟埃爾多安會晤時，現場只安排了兩張座椅，埃爾多安和米歇爾先行就座，馮德萊恩當時有點不知所措，她後來坐到一旁沙發。土耳其上月退出預防家暴等針對女性暴力的《伊斯坦布爾公約》，引起當地女性不滿，今次事件再令人質疑土國性別歧視。

馮德萊恩前任主席容克翌日嘗試淡化爭議，他稱米歇爾按國際禮賓慣例是歐盟頭號人物，比馮德萊恩排前一名，又指自己昔年出任歐委會主席外訪時也非每次都坐在歐洲理事會主席旁邊椅子，「有時也會坐沙發」，但指最好還是讓馮、米二人同級就座。

事件因德拉吉周四對相關提問的回應再掀波瀾，德拉吉明言對「馮德萊恩所受屈辱」感到非常不愉快，但承認跟「這些獨裁者」打交道時，須坦率表達異議的同時也要準備去合作。土耳其外長恰武什奧盧否認座位安排涉性別歧視，譴責德拉吉言論。

（衛報/Politico/金融時報）