烏東地區危機升溫 俄警告軍事介入

華府擬派軍艦入黑海撐烏克蘭

白宮周四質疑，俄羅斯在俄烏邊界的屯兵人數已增加至2014年吞併烏克蘭克里米亞以來的新高，發言人普薩基未提供具體數字，但仍是拜登政府首度描述俄方部署規模。另外，美國有線新聞網絡（CNN）同日引述一名美國國防官員指，華府正考慮未來數周派遣軍艦到黑海，以示支持烏克蘭。該官員指美國海軍會定期在黑海執行任務，但此刻調動軍艦到該海域將向莫斯科發出特定信息，意即美國正密切觀察事態，但該官員引述情報評估指俄方目前未有進一步軍事命令。

土耳其外交部昨確認，美國已按1936年《蒙特勒關於海峽制度公約》（賦權土國控制黑海-地中海航道）通知，將派兩艘軍艦下周進入黑海並留至下月4日。俄羅斯副外長隨即稱對「在黑海無邊界的國家」增加黑海活動表關注，總統普京再跟土耳其總統埃爾多安通電話，提醒土方履行《蒙特勒公約》之重要。

烏總統赴前線視察

分析：展示對俄強硬立場

普京周四跟德國總理默克爾通電話。德方聲明敦促俄方減少在烏東邊界部署兵力；俄方聲明未提俄軍，只稱普京「把對話焦點轉移到蓄意升級事態的基輔的挑釁行徑」。

烏克蘭總統澤連斯基同日到東部前線視察，總統府聲明強調，此行到訪地點是「近期被有系統地違反」停火協議的位置，旨在「維持（烏克蘭軍隊的）戰鬥精神」，分析相信他是要展示不會對俄軟弱的立場。

（路透社/CNN/法新社）