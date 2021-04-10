烏東地區危機升溫 俄警告軍事介入

【明報專訊】烏克蘭東部頓巴斯地區衝突危機持續升溫，俄羅斯克里姆林宮副幕僚長科扎克周四（8日）揚言，倘若烏克蘭向頓巴斯分離主義武裝展開全面攻擊，莫斯科可能介入以助「保衛」當地俄語居民，又威脅局勢升級或成烏克蘭「完結的開端」，是至今俄方高官威脅入侵烏克蘭的最明顯表態。烏克蘭武裝部隊總司令霍姆恰克昨日否認有意進攻境內親俄分離武裝，斥俄方企圖以假資訊戰製造恐慌，又強調烏軍已加強跟北約的軍事對話，並會參與北約軍演。美國則準備下周派兩艘軍艦進入黑海，以示支持烏克蘭。
華府擬派軍艦入黑海撐烏克蘭
白宮周四質疑，俄羅斯在俄烏邊界的屯兵人數已增加至2014年吞併烏克蘭克里米亞以來的新高，發言人普薩基未提供具體數字，但仍是拜登政府首度描述俄方部署規模。另外，美國有線新聞網絡（CNN）同日引述一名美國國防官員指，華府正考慮未來數周派遣軍艦到黑海，以示支持烏克蘭。該官員指美國海軍會定期在黑海執行任務，但此刻調動軍艦到該海域將向莫斯科發出特定信息，意即美國正密切觀察事態，但該官員引述情報評估指俄方目前未有進一步軍事命令。
土耳其外交部昨確認，美國已按1936年《蒙特勒關於海峽制度公約》（賦權土國控制黑海-地中海航道）通知，將派兩艘軍艦下周進入黑海並留至下月4日。俄羅斯副外長隨即稱對「在黑海無邊界的國家」增加黑海活動表關注，總統普京再跟土耳其總統埃爾多安通電話，提醒土方履行《蒙特勒公約》之重要。
烏總統赴前線視察
分析：展示對俄強硬立場
普京周四跟德國總理默克爾通電話。德方聲明敦促俄方減少在烏東邊界部署兵力；俄方聲明未提俄軍，只稱普京「把對話焦點轉移到蓄意升級事態的基輔的挑釁行徑」。
烏克蘭總統澤連斯基同日到東部前線視察，總統府聲明強調，此行到訪地點是「近期被有系統地違反」停火協議的位置，旨在「維持（烏克蘭軍隊的）戰鬥精神」，分析相信他是要展示不會對俄軟弱的立場。